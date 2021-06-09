مايكروسوفت تتيح لك استخدام صوتك لكتابة رسائل البريد

تضيف شركة مايكروسوفت إمكانيات صوتية إلى تطبيق أوتلوك Outlook للأجهزة المحمولة، التي تسمح للأشخاص بكتابة رسائل البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات والبحث باستخدام أصواتهم.

وتتوفر الإمكانات الصوتية الجديدة التي تدعمها كورتانا Cortana أولاً في أوتلوك لنظام التشغيل iOS، مع دعم أندرويد قريبًا.

وتظهر أيقونة رمز الزائد الجديدة في أوتلوك للأجهزة المحمولة قريبًا مما يتيح لك تنشيط وضع الصوت.

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ويمكنك طرح أسئلة مثل “ما هو موعد اجتماع فريقي القادم”، أو البحث عن زملاء العمل والملفات وإدخالات التقويم.

كما يمكنك أيضًا استخدام الصوت لإرفاق الملفات بسرعة، حيث يستخدم أوتلوك Microsoft Graph لعرض المستندات ذات الصلة.

وكان الإملاء جزءًا كبيرًا من وورد Word وأوتلوك عبر أجهزة الحواسيب المكتبية لسنوات، وهو يظهر الآن في إصدار الأجهزة المحمولة من أوتلوك.

ويمكنك الرد على الرسائل بصوتك عبر iOS، أو كتابة رسائل بريد إلكتروني جديدة باستخدام وظيفة تحويل الكلام إلى نص.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها وظيفة صوت كورتانا في أوتلوك.

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مايكروسوفت توسع كورتانا:

كانت مايكروسوفت تبني تدريجياً من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، وذلك من خلال ميزة تشغيل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي Play My Emails المخصصة داخل أوتلوك للأجهزة المحمولة.

ويجلب هذا التحديث الجديد الصوت إلى كل جزء من أوتلوك للأجهزة المحمولة تقريبًا.

وإلى جانب إضافة الصوت، تطلق مايكروسوفت أيضًا خدمة جدولة مايكروسوفت 365 المنفصلة المصممة لمسؤولي مايكروسوفت 356 من أجل تمكينها كخدمة خلفية تساعد في جدولة الاجتماعات.

ويتم توصيلها بكورتانا للسماح للمستخدمين بإعداد الاجتماعات باستخدام ردود البريد الإلكتروني فقط.

ويمكنك الرد على زميل لتأكيد الاجتماع وكتابة ببساطة “كورتانا، يرجى تحديد موعد للاجتماع الأسبوع المقبل”، ويجب أن تجد خدمة الجدولة الوقت الأنسب وترتب الاجتماع.

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وتعد خدمة الجدولة جزء من جهود مايكروسوفت لإعادة وضع مساعدها الصوتي كورتانا كمساعد إنتاجي.

وأطلقت مايكروسوفت كورتانا للمرة الأولى لنظامي iOS وأندرويد في شهر ديسمبر 2015. وأغلقت الشركة التطبيق في وقت سابق من هذا العام.

وجاء الإغلاق بعد أن أدرك الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، سابقًا صعوبات الشركة في التنافس مع المساعدين الرقميين الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك كشف ناديلا في عام 2019 أن عملاقة البرمجيات لم تعد ترى كورتانا كمنافس لأليكسا ومساعد جوجل.

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