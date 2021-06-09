فيسبوك تقدم أموال إضافية لصناع محتوى إنستاجرام

تعمل شركة فيسبوك على تطوير أدوات جديدة لمنصة إنستاجرام من أجل مساعدة صناع المحتوى في كسب المزيد من الأموال من المنصة.

وقدم مارك زوكربيرج، في حدث Creator Week، ميزات جديدة تساعد المؤثرين في كسب أموال إضافية عبر تحقيق أهداف محددة.

ومع البرنامج الجديد، يمكن للمؤثرين كسب دفعات إضافية عبر تحقيق إنجازات معينة.

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ويمكن لصناع المحتوى عبر إنستاجرام ربح مكافآت عن طريق بيع عدد محدد من الشارات ضمن البث الخاصة بهم، أو البث بالتعاون مع حساب آخر.

وتأتي المكافآت عبر فيسبوك من خلال Stars Challenges، الذي يكافئ صناع المحتوى على تحقيق أهداف البث وإكمال المهام المحددة الأخرى.

إلى جانب زيادة الإيرادات لمنشئي المحتوى، يمكن للتحديات الجديدة أيضًا أن تحفز المؤثرين في قضاء المزيد من الوقت في إنشاء محتوى لمعجبيهم عبر إنستاجرام وفيسبوك مقارنة بالمنصات الأخرى.

وقال زوكربيرج خلال الحدث: نعتقد أنه يجب أن تكافأ على القيمة التي تقدمها لمعجبيك وللمجتمع ككل.

وقدم الرئيس التنفيذي تفاصيل جديدة حول خطط الشركة للسماح للمؤثرين بكسب عمولة مباشرة من منشورات التسوق داخل التطبيق.

ومع التغيير، يمكن للعلامات التجارية تحديد أسعار عمولة للمنتجات التي تبيعها عبر إنستاجرام.

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فيسبوك تقدم أمولًا إضافية:

عندما يضع صناع المحتوى علامة على هذه المنتجات في مشاركاتهم، يحصلون بعد ذلك على عمولة بناءً على عدد المبيعات الناتجة عن مشاركاتهم.

وتخطط إنستاجرام لبدء اختبار الميزات مع مجموعة صغيرة من صناع المحتوى والشركات في الولايات المتحدة بما في ذلك Benefit و Kopari و MAC و Pat McGrath Labs و Sephora.

وتسمح إنستاجرام لصناع المحتوى الذين يبيعون منتجاتهم الخاصة بربط واجهات متاجرهم الحالية بالحسابات عبر إنستاجرام.

وسبق أن شوق زوكربيرج لميزة متاجر صناع المحتوى، ولكن يتم طرحها الآن لصناع المحتوى.

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وقدمت فيسبوك الأدوات الجديدة مع تكثيف جهودها لجذب صناع المحتوى، الذين لديهم عدد متزايد من المنصات المتاحة لتحقيق الدخل من متابعيهم.

وتمكن أكبر نجوم إنستاجرام من إبرام صفقات رعاية مع العلامات التجارية في الماضي.

إلا أن المنصة لم تفعل الكثير لتسهيل هذه الأنواع من الصفقات، خاصة للأسماء الناشئة التي قد لا تكون معروفة كثيرًا.

ولكن زوكربيرج تحدث سابقًا عن الحاجة إلى نوع من الطبقة الوسطى لصناع المحتوى. التي يمكن أن تجعل المنصات مستدامة لمجموعة أكبر من الناس.

وأكد زوكربيرج في حدث Creator Week أيضًا أن فيسبوك تعتزم الحصول على شروط أكثر تفضيلًا من تلك التي تفرضها آبل، عندما تبدأ بالحصول على عمولتها من صناع المحتوى في عام 2023.

ولم يقل زوكربيرج ما هي الشروط. ولكنها ستكون أقل من 30 في المئة التي تأخذها شركة آبل وغيرها.