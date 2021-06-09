طريقة تخصيص الذاكرة العشوائية في ماين كرافت لتصبح أسرع

يمكن أن تمضي في ماين كرافت ساعاتٍ طويلة دون أن تمل،وهذا لأن عالم اللعبة مليء بالكثير من التفاصيل والأمور التي يمكنك أن تستكشفها وتستمتع بها.

وكذلك يمكنك تغيير شكل ماين كرافت تماماً لتصبح وكأنها لعبة مختلفة عن اللعبة الأصلية، وذلك عن طريق استخدام مجموعة متنوعة من التعديلات والاضافات المتاحة للعبة من المطورين المختلفين أو ما تعرف بإسم MODS.

ولكن هناك عيب واحد في استخدام MODs فكلما إستخدمت مجموعة أكبر ومعقدة أكثر كلما صارت اللعبة أبطأ واستهلكت الكثير من موارد جهازك وتحديداً الذاكرة العشوائية.

كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت عبر أجهزتك

تحدد اللعبة بشكل افتراضي حجم الذاكرة العشوائية التي يمكن أن تستخدمها، ولكن إن كانت اللعبة في حاجة لحجم أكبر ولم تتمكن من الوصول إليه تصبح أبطأ وقد تُغلق نهائياً.

وإذا أغلقت اللعبة من تلقاء نفسها سوف تخسر كافة الموارد التي قمت بجمعها، وهي تعتبر مشكلة كبيرة يجب تجنبها قدر الإمكان.

ولذلك سنخبركم اليوم بمجموعة من الطرق لتخصيص المزيد من الذاكرة داخل ماين كرافت وجعلها أسرع.

ملحوظة هامة: تعمل طرق تخصيص الذاكرة في ماين كرافت مع نسخة Minecraft Java وهي لا تعمل مع نسخة Bedrock أو كما تعرف Minecraft windows 10.

أيضاً يجب ألا تخصص نسبة كبيرة من مساحة الذاكرة العشوائية للعبة ماين كرافت فقط حتى لا يتوقف جهازك عن العمل. من الأفضل تخصيص 50٪ من إجمالي مساحة الذاكرة لديك لاستخدام ماين كرافت.

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تخصيص مساحة الذاكرة في ماين كرافت عن طريق Minecraft Launcher:

تطبيق Minecraft Launcher هو التطبيق الرسمي لتشغيل اللعبة والتي تحصل عليه عند تحميلك للعبة. يستخدمه الكثيرون حول العالم وإليك طريقة تخصيص الذاكرة فيه:

في البداية توجه إلى قائمة installations في أعلى التطبيق واضغط عليها.

بعد ذلك أبحث في القائمة الموجودة أمامك حتى تجد ماين كرافت وهنا قم بالضغط على النقاط الثلاثة إلى جانبها واختار Edit.

في الجزء السفلي من النافذة الجديدة ستجد زراً يدعى More Options قم بالضغط عليه ليظهر لك اختيارين جديدين.

توجه للاختيار الجديد الثاني في الأسفل وهو سطر من الأكواد وهو ما سنقوم بالتعديل عليه.

في بداية هذا الوسط ستجد كلمة -Xmx2G أو كلمة أخرى مشابهة بحسب نسختك من ماين كرافت، كلمة 2G ترمز لأن اللعبة تستخدم 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية في جهازك.

تستطيع تخصيص نصف المساحة الخاصة بالذاكرة العشوائية RAM للعبة، ولذا إن كنت تمتلك 8 جيجابايت يمكنك استخدام 4 جيجابايت من أجل اللعبة.

والآن قم بتغيير كلمة 2G لتصبح 4G وهكذا أصبحت تستخدم 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية.

قم بالضغط على Save لتحفظ التغييرات.

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تخصيص مساحة الذاكرة العشوائية باستخدام تطبيق CurseForge :

يعتبر تطبيق CurseForge أحد واجهات تشغيل ماين كرافت والتي تستخدمها مع بعض التعديلات على اللعبة – MODs-.

تستطيع أيضاً من داخل هذا التطبيق تخصيص استهلاك الذاكرة وذلك عن طريق الضغط على كلمة Settings الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.

بعد ذلك قم بالبحث عن ماين كرافت في الجزء الأيسر من النافذة التي ستظهر أمامك. عندما تجدها اضغط عليها لتنتقل إلى صفحة الاعدادات.

وفي صفحة الاعدادات قم بالبحث عن كلمة Java Settings حيث ستجد اختيار يدعى Allocated Memory مع شريط منزلق لاختيار المساحة.

قم بتحريك هذا الشريط حتى تصل إلى الحجم الذي تفضل استخدامه، وأي تغيير ستقوم به سيتم حفظه تلقائياً.

تخصيص مساحة Ram باستخدام AT Launcher :

تطبيق AT launcher هو نسخة أخرى من تطبيقات تشغيل ماين كرافت، وهي تعمل مع مجموعة من التعديلات الخاصة باللعبة.

قم بفتح التطبيق ثم الضغط على كلمة Settings في الجزء الأيسر من الشاشة، وبعد ذلك إبحث عن اختيار Java/Minecraft وقم بالضغط عليه.

وفي داخل هذا الاختيار ستجد مجموعة من الاعدادات التي يمكنك التحكم فيها. بالضغط على Maximum Memory/RAM، والآن قم بتعديل المساحة المخصصة حتى تصل إلى المساحة التي تفضلها.

تذكر أن هذه التطبيقات تقيس مساحة الذاكرة باستخدام MB وليس GB، وأن الجيجابايت الواحدة تساوي 1024 ميجابايت.

بعدما تنتهي من تعديل المساحة قم بالضغط على حفظ لتؤكد اختيارك.