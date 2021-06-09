سوني ترد على AirPods Pro عبر WF-1000XM4

بعد أسابيع قليلة من التسريبات، أعلنت شركة سوني رسميًا عن أحدث سماعات أذن لاسلكية حقيقية WF-1000XM4 المانعة للتشويش مع مقاومة الماء LDAC و IPX4.

وتستهدف السماعات بشكل مباشر القطاع المتميز للسوق اللاسلكي الحقيقي المزدهر، مع مجموعة ميزات معبأة في إطارها الصغير

وتبلغ تكلفة سماعات الأذن WF-1000XM4 الجديدة 279.99 دولار، وتبقى سماعات WF-1000XM3 السابقة، التي تم إصدارها في عام 2019، في تشكيلة الشركة بسعر 229.99 دولار.

وتتوفر سماعات الرأس الجديدة إما باللون الأسود أو الرمادي الفاتح، وتتميز سماعات 1000XM4 بتصميم مُجدد بالكامل أصغر بنسبة 10 في المئة من سابقاتها.

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كما تحتوي سماعات الرأس 1000XM4 أيضًا على شريحة معالجة جديدة تؤدي إلى تحسين إلغاء الضوضاء على جميع الترددات، وذلك وفقًا لشركة سوني.

ويطلق على الشريحة الجديدة اسم Integrated Processor V1، وهي تحسن الأداء إلى جانب تحسينات الأجهزة وزوج من ميكروفونات استشعار الضوضاء عبر كل سماعة أذن.

وتقدم سوني وضع الشفافية المسمى هنا “التحكم في الصوت المحيط”. ويمزج هذا الوضع الضوضاء الخارجية مع أي شيء تقوم بتشغيله في حالة رغبتك في أن تكون أكثر وعياً بمحيطك.

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سوني تعلن عن WF-1000XM4:

تم زيادة عمر البطارية إلى ثماني ساعات من التشغيل المستمر عند تمكين NC. الذي يتفوق على المنافسين، مثل AirPods Pro و QuietComfort Earbuds و Galaxy Buds Pro.

وتم تقليص حجم حافظة الشحن بشكل كبير، وهي أصغر بنسبة 40 في المئة من ذي قبل. وبصرف النظر عن التوصيل عبر USB-C، فإنها تدعم أيضًا الشحن اللاسلكي Qi.

وتقول سوني: إنها توفر 16 ساعة من البطارية في حافظة الشحن الكامل. وإن الشحن لمدة خمس دقائق يمكن أن يعطيك نحو ساعة من وقت التشغيل.

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وتقدر سوني عمر البطارية بثماني ساعات لكل شحنة مع الإلغاء النشط للضوضاء و 12 ساعة لكل شحنة دونها.

وعالجت سوني أيضًا مشكلة كانت موجودة منذ سماعات 1000XM3s. وذلك عبر تصنيف سماعات الأذن الجديدة هذه وفقًا لمعيار مقاومة الماء والعرق IPX4.

وتحتوي أجهزة 1000XM4 أيضًا على نظام مكالمات صوتية محدث يستخدم كلاً من ميكروفونات تشكيل الحزمة وأجهزة استشعار التوصيل العظمي لتحسين الأداء.

ولكن لا يوجد حتى الآن دعم لاتصالات البلوتوث المتعددة الأطراف.

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