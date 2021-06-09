سامسونج تتجاهل أحدث حواسيبها اللوحية

عندما بدأت شركة سامسونج بتطبيق سياستها الجديدة فإنها وعدت بالمزيد من التحديثات المنتظمة لهواتفها، وكان الكثيرون يأملون على الأرجح في أن تطبيق هذه السياسة على جميع الأجهزة بالتساوي.

وليست كل أجهزة سامسونج متساوية، وحتى بعض الهواتف الرائدة القديمة لا تحصل على المعاملة نفسها.

ومع ذلك، فمن الغريب أن الجهاز الجديد الذي يكاد يكون من الدرجة الأولى لا يحصل على الميزة نفسها التي تحصل عليها المنتجات الأقدم قليلاً على المستوى نفسه.

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ووضعت شركة سامسونج مالكي Galaxy Tab S7 FE في موقف مثير للدهشة بعد التغييرات الأخيرة التي أجرتها على جداول تحديث البرامج الخاصة بها.

ولدى سامسونج ثلاثة مستويات من التحديثات التي تمثل وتيرة تلك التحديثات. ويحصل المستوى الأعلى على تحديثات شهرية وتنتقل الأجهزة بعد ذلك إلى تحديثات ربع السنوية ومن ثم نصف السنوية قبل أن توقف دعمها نهائيًا.

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وتبدأ الأجهزة الرائدة المتميزة، سواء الهواتف أو الأجهزة اللوحية، بشكل طبيعي من المستوى الأعلى. ولكن بعض الهواتف الأحدث، خاصةً من الفئات المتوسطة، تبدأ في المستوى ربع السنوي من البداية.

وقامت سامسونج بتحديث هذه القائمة لإضافة أجهزة جديدة ونقل الأجهزة القديمة إلى الأسفل. ولكن موقع 9to5Google لاحظ شيئًا غير متوقع إلى حد ما.

تحديثات أندرويد من سامسونج :

وتمت إضافة جهاز Galaxy Tab A7 Lite الجديد الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر إلى قائمة الأجهزة التي تتلقى تحديثات ربع سنوية، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الجهاز اللوحي من الفئة المنخفضة المستوى إلى حد ما.

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ومع ذلك، كان جهاز Galaxy Tab S7 FE الذي تم إطلاقه معه أيضًا في المستوى نفسه ربع السنوي.

وقد لا يكون الجهاز اللوحي بقياس 12.4 إنشًا متطورًا مثل الاسم نفسه. ولكنه يتضمن ميزات موجودة في الفئة الرائدة من حواسيب سامسونج اللوحية الأغلى ثمناً.

ويتضمن ذلك دقة 2560×1600 بكسل ودعمًا لقلم S Pen بالإضافة إلى لوحة مفاتيح Book Cover.

وكان من المتوقع أن يحصل الحاسب، مثل هواتف Fan Edition، على تحديثات شهرية في بداية حياته السوقية.

وتعد سامسونج الأفضل إلى حد كبير في مجال أندرويد عندما يتعلق الأمر بالتحديثات الطويلة المدى للأجهزة من جميع الفئات، مما يمثل تحديًا لشركة جوجل.

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