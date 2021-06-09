جوجل تعزز خدماتها السحابية عبر الكابل البحري Firmina

تعزز شركة جوجل قدراتها السحابية من خلال كابل جديد تحت سطح البحر يمتد من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى الأرجنتين، مع نقاط اتصال إضافية في البرازيل وأوروغواي.

ويمثل Firmina الكابل البحري السادس عشر الذي استثمرته جوجل، والسادس الذي تموله بالكامل.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تجاوز فيه الإنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية الحد الأقصى، حيث تتبنى الشركات التحول الرقمي بسبب الوباء العالمي، في حين أدى العمل عن بعد إلى زيادة الطلب على الخدمات المستندة إلى السحابة.

وأعلنت ما يسمى بالشركات السحابية العامة الكبرى الثلاث – أمازون ومايكروسوفت وجوجل – عن نمو كبير في نتائج الربع الأخير.

ومع ذلك، تتخلف جوجل عن منافسيها من حيث الإنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية، بحصة تبلغ 7 في المئة مقابل 32 في المئة لأمازون و 19 في المئة لمايكروسوفت. ولهذا السبب، تواصل جوجل الاستثمار في شبكة واسعة من الكابلات البحرية.

وقال متحدث باسم جوجل: دون شبكة جوجل، لن يكون من الممكن تقديم منتجات مثل جيميل و BigQuery ومنتجات Workspace الأخرى ومنتجات جوجل السحابية بجودة الخدمة التي يتوقعها المستخدمون.

وأضاف: توفر أنظمة الكابلات لدينا السرعة والسعة والموثوقية التي تشتهر بها جوجل في جميع أنحاء العالم. ويستطيع عملاؤنا الاستفادة من البنية الأساسية للشبكة نفسها التي تشغل خدمات جوجل الخاصة.

وتشير التقديرات إلى أن الكابلات البحرية تحمل 98 في المئة من إجمالي حركة مرور الإنترنت اليوم.

وتعتبر بالنسبة لعملاقة البحث شريانًا حيويًا في سعيها لزيادة السرعات وتقليل زمن الوصول لمليارات المستخدمين من المستهلكين والشركات على مستوى العالم.

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جوجل والكابلات البحرية:

تسمح الكابلات البحرية الممولة من جوجل للشركة بالتخطيط بفعالية لاحتياجات السعة المستقبلية لعملائها ومستخدميها حول العالم، وإضافة طبقة من الأمان تتجاوز ما هو متاح عبر الإنترنت العام.

ويسير Firmina وفقًا لمسار مشابه لكابل Monet الحالي، باستثناء أن Firmina يمتد من الولايات المتحدة إلى لاس تونيناس في الأرجنتين، مع وصلات في بونتا ديل إستي (أوروغواي) وبرايا غراندي (البرازيل).

وبحسب الشركة، فإن Firmina سيكون أطول كابل في العالم قادر على العمل من مصدر واحد للطاقة. وهذا له تداعيات كبيرة على الجهوزية والمرونة، لأنه يحمي الكابل في حالة تلف مصدر طاقة واحد عن طريق الشحن أو الصيد.

وتساعد قدرة تغذية الطاقة أحادية الطرف على زيادة الموثوقية. وهي مشابهة للطائرات ذات المحركين المصممة للطيران مع عمل محرك واحد فقط.

وباستخدام الكابلات، يكون أحد الطرفين قادرًا على دعم النظام بأكمله، في حالة حدوث أعطال في أحد طرفي الكابل.

ويعتبر حل الطاقة الأحادية الطرف شائعًا إلى حد ما في الكابلات البحرية الأقصر. ولكن كلما زاد طول الكابل، فإن هذا يزيد من استهلاك الطاقة المطلوب.

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ومن أجل مواجهة هذا الأمر، يتلقى Firmina جهدًا أعلى بنسبة 20 في المئة من الأنظمة السابقة.

وتعد زيادة الطاقة الكهربائية التي يتم توصيلها من الشاطئ تحديًا معقدًا للغاية. وذلك لأنها تؤثر على معدات تغذية الطاقة عبر الشاطئ ويجب أن يكون الكابل بأكمله وجميع الألياف مؤهلًا للجهد الأعلى.

ويستخدم Firmina، لأول مرة، معدات جديدة لتغذية الطاقة يمكنها استخدام جهد أعلى. مما يوفر مزيدًا من الطاقة للكابل من طرف واحد.

ويأتي إعلان اليوم بعد بضعة أشهر فقط من بدء تشغيل الكابل البحري الثالث الممول كليًا من جوجل. الذي يمتد على مسافة 3977 ميلاً من الولايات المتحدة إلى فرنسا.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الكابل الرابع للشركة Equiano والخامس Grace Hopper في العام المقبل أو نحو ذلك.

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