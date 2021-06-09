جوجل تعدل شاشة اختيار أندرويد في أوروبا

تتخلص شركة جوجل من نظام المزاد الذي يجبر مقدمي الخدمات الآخرين على تقديم عطاءات للحصول على حق الظهور كخيار محرك بحث افتراضي عبر أندرويد.

وبعد فرض غرامة بقيمة 5 مليارات دولار وإجراءات لمكافحة الاحتكار في عام 2018، تمكن الناس في أوروبا من اختيار التطبيقات والخدمات الأساسية التي يستخدمونها عبر أندرويد افتراضيًا، بدلاً من الاضطرار إلى استخدام منتجات جوجل في البداية.

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ويرى المستخدمون في المنطقة شاشة اختيار أندرويد أثناء إعداد الجهاز أو بعد إجراء إعادة ضبط المصنع.

ويمكنهم تحديد محرك البحث الافتراضي الخاص بهم من بين عدد من الخيارات. ومع ذلك، فقد تم تحديد المزودين الثلاثة الذين تم تقديمهم إلى جانب بحث جوجل من خلال عملية مزايدة.

ووصفت بعض محركات البحث المنافسة طريقة الدفع مقابل التشغيل بأنها غير عادلة. وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها تدخلت بعد أن أشار المنافسون إلى مخاوفهم بشأن هذا النهج.

وقالت المفوضية: ناقش المجلس الأوروبي مع جوجل وسائل تحسين شاشة الاختيار هذه لمعالجة هذه المخاوف.

وكتبت جوجل: بعد المزيد من التعليقات الواردة من المفوضية، نجري الآن بعض التغييرات النهائية على شاشة الاختيار. بما في ذلك جعل المشاركة مجانية لموفري البحث المؤهلين.

وأضافت: نعمل أيضًا على زيادة عدد موفري البحث المعروضين عبر الشاشة. وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر سبتمبر من هذا العام عبر أجهزة أندرويد.

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جوجل ترضخ:

تحتوي شاشة الاختيار المجددة على ما يصل إلى 12 خيارًا لمحرك البحث. ويصبح الخيار الذي تختاره هو الإعداد الافتراضي لعمليات البحث عبر الشاشة الرئيسية ومتصفح جوجل كروم، إذا كنت تستخدمه كمتصفحك.

ويقوم جهازك أيضًا بتثبيت تطبيق البحث الخاص بهذا الموفر مع الإشارة إلى أن محركات البحث العامة فقط هي المؤهلة.

ويجب أن يكون لدى محركات البحث العامة المؤهلة تطبيق بحث مجاني في متجر جوجل بلاي.

ويتم حظر محركات البحث العمودية (أي المتخصصة في موضوع معين). ولن يتم عرض الموفرين الذين يشاركون نتائج البحث والإعلانات من جوجل في القائمة أيضًا.

وتدخل التغييرات حيز التنفيذ لأجهزة أندرويد الجديدة المباعة في المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بحلول الأول من شهر سبتمبر.

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