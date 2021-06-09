تعرف على أحدث خاصية في أجهزة ماك بعد مؤتمر آبل

قدمت آبل خاصية جديدة إلى أجهزة ماك في مؤتمر WWDC21 الخاص بالمطورين، والذي كان يعرض مباشرةً عبر الإنترنت

حيث تعرض آبل في هذا المؤتمر أنظمة التشغيل الجديدة والتي ستصدر مع نهاية العام، بالإضافة إلى عتاد أجهزة الحاسب الجديدة.

وقد عرضت الشركة ضمن استعراضها في المؤتمر خاصية جديدة تصدر إلى أجهزة ماك بوك التي ستستقبل نظام Monterey الجديد، وتدعى هذه الخاصية Universal Control.

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وتسمح لك هذه الخاصية بنقل الملفات بشكل تلقائي وسريع للغاية بين أجهزة ماك وآيباد أيضًا.

وهذا يعني أنك تستطيع ربط أجهزة آيباد مع ماك بدون تطبيقات إضافية.

بعبارة أخرى فإن هذه الخاصية تسمح لك بإستخدام فأرة واحدة مع ثلاثة أجهزة مختلفة.

ولذا لن تحتاج لشراء فأرة لكل جهاز.

كما تسمح Universal Control بنقل الملفات بين أجهزة ماك بسلاسة، ودون الحاجة لتثبيت أي تطبيقات إضافية.

وقدم السيد Craig Federighi عرضًا مذهلًا أعجب الجميع، حيث قام بأخذ صورة من جهاز آيباد وسحبها عبر الشاشة ليستخدمها في تطبيق Final Cut على أحد أجهزة ماك إلى جواره.

ولا تعتبر هذه الفكرة جديدة على الإطلاق، حيث يوجد أكثر من تطبيق خارجي يقوم بنفس الوظيفة لأنظمة ماك وأنظمة ويندوز.

ولكن هذه المرة لن تحتاج إلى تثبيت أي تطبيق إضافي على الحاسب، كما أنك لن تحتاج إلى شراء أي قطعة خاصة لتسمح بتفعيل هذه الخاصية.

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بدائل Universal Control:

تقدم شركة Logitech خاصية مشابهة تدعى Flow، ولكن حتى تستخدمها فأنت بحاجة لفأرة تدعمها.

وحينها يمكنك استخدام الخاصية مع جهازين بحد أقصى، حيث تدعم الفأرة الاتصال عبر البلوتوث و مستقبل خاص بها.

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وبعد ذلك لا تكون الخاصية بالثبات أو الاعتمادية التي تقدمها آبل، فأنت في حاجة لنقل الفأرة إلى جهاز جديد إن كنت ترغب في استخدامها مع جهاز جديد.

وهذا على عكس Universal Control تمامًا، حيث يكفي أن تكون متصلًا بشبكة الواي فاي نفسها وتستخدم حساب AppleID نفسه على أجهزة ماك .

ويوجد تطبيق خارجي يدعى Synergy يقدم نفس الخاصية، ولكن يأتي مدفوعًا وتحتاج لشرائه بالطبع.

ويسمح لك تطبيق Synergy بالإتصال بعدد لا نهائي من الشاشات والأجهزة، ويمكنك استخدامه بين مختلف أنظمة التشغيل أيضًا.

ولكن قد تواجه مشاكل في استخدام التطبيق بسبب جودة الإنترنت وقوة الاتصال به، كما أنه لا يدعم مشاركة الملفات بشكل كبير بين الأنظمة.

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ولذلك تعتبر خاصية Universal Control من آبل أكثر الطرق راحةً، وهذا لأنك لن تحتاج لشراء أي عتاد أو تطبيق.

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أجهزة ماك التي تدعم الخاصية:

تستطيع استخدامها مباشرةً فور أن تقوم بتثبيت التحديث الجديد على أجهزتك، ولكن لا تستطيع جميع الأجهزة التي تستقبل نظام Monterey استخدامها.

حيث تأتي هذه الخاصية مدعومة من الأجهزة التالية فقط:

جهاز ماك بوك برو إصدار 2016 أو أحدث

ماك بوك إصدار 2016 أو أحدث

جهاز ماك بوك آير إصدار 2018 أو أحدث

آي ماك (2017 أو أحدث)

جهاز آي ماك بدقة 5K بدايةً من إصدار 2015

ماك ميني بعد إصدار 2018

جهاز آي ماك برو

ماك برو 2019

وبالنسبة لأجهزة آيباد فإن هذه الإصدارات تدعمها:

جهاز آيباد برو

جهاز آيباد آير (الجيل الثالث أو أحدث)

آيباد (الجيل السادس أو أحدث )

ايباد ميني (الجيل الخامس أو أحدث.)

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