تطبيق البيانات المجاني من فيسبوك يفضل خدماتها

بدأت شركة فيسبوك في العام الماضي برنامجًا يسمى Discover، الذي يعتمد على خدمة الوصول إلى الإنترنت Free Basics.

ويوفر البرنامج للمستخدمين في بعض البلدان كمية من البيانات اليومية المجانية للوصول إلى أي موقع ويب من خلال الويب المحمول وتطبيق أندرويد.

اقرأ أيضًا:

ويبسط Discover صفحات الويب من خلال تشغيلها من خلال خادم وكيل. ويزيل مقاطع الفيديو والصوت، وكذلك بعض الصور.

ومع ذلك، تشير ورقة جديدة إلى أن Discover يفضل فيسبوك وإنستاجرام.

ودرس باحثون من جامعة كاليفورنيا وإيرفين وجامعة الفلبين كيف قدمت الخدمة محتوى من مواقع الويب الشهيرة.

وأجريت الدراسة الصيف الماضي في الفلبين، وهي دولة ذات مستوى عالٍ من استخدام الإنترنت.

ووجد الباحثون أن Discover عرض فيسبوك وإنستاجرام مع ميزاتهما بشكل كامل تقريبًا. بينما تصبح المواقع الأخرى معطلة أو يصعب استخدامها.

اقرأ أيضًا:

ولم تعمل المراسلة عبر إنستاجرام، ولكنها كانت تعمل عبر فيسبوك. وكتب الباحثون: ظهرت الصور عبر فيسبوك وإنستاجرام، بينما تم تنقيح معظم الصور أو جميعها من كل موقع آخر. وفي عدد قليل من المواقع، ظهرت الصور للإعلانات فقط.

ووفقًا للورقة البحثية، فإن موقع فيسبوك كان يعمل بكامل ميزاته، وكذلك جوجل، وموقع وزارة التعليم الفلبينية، وبوابة الوظائف Jobstreet وموقع منظمة الصحة العالمية.

وكانت إنستاجرام ويوتيوب وياهو من بين المواقع المدرجة على أنها شبه تعمل من الناحية الوظيفية. ولم تعمل نتفليكس وتويتر و Roblox.

ولم يكن من الممكن إنشاء حسابات أو تسجيل الدخول إلى بعض المواقع. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن Discover غالبًا ما يحظر الصور في اختبارات CAPTCHA.

اقرأ أيضًا:

فيسبوك تفضل خدماتها:

قالت فيسبوك: إنها لم تقصد تفضيل خدماتها. وعزت ذلك إلى خطأ فني قالت إنه تم حله. وأشارت إلى أنه من المستحيل التحقق من أن كل موقع يتم عرضه بشكل صحيح من خلال Discover بسبب الحجم الكبير.

وأضافت: كان هناك خطأ وكيل في تطبيق Discover أدى إلى تحميل غير متسق للصور عبر العديد من مواقع الويب التي تحمل صورًا تتضمن إعادة توجيه HTTP. وكان هذا خطأ تقنيًا تم حله منذ ذلك الحين ويتم إنشاء وكيل لجميع مواقع الويب كما هو مقصود.

وبغض النظر عما إذا كان تفضيل فيسبوك لخدماتها مقصودًا، فإن دعاة حيادية الإنترنت يواجهون مشكلة مع Discover بشكل مماثل لأولئك الذين اقترحوا أن الشركة تستخدمه لزيادة عدد مستخدمي فيسبوك وإنستاجرام في البلدان النامية.

وحظرت الهند Free Basics في عام 2016 بسبب مخاوف بشأن حيادية الشبكة. وحذت مصر حذوها بعد فترة وجيزة عندما رفضت فيسبوك تمكين المراقبة الحكومية من خلال الخدمة.

وانتقدت المنظمات Free Basics في عام 2017 لفشلها في العمل بشكل صحيح في البلدان المتعددة اللغات ودعم مجموعة محدودة فقط من المواقع الإلكترونية.

ولم يكن المستخدمون قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعلومات المحلية التي قد تكون أكثر فائدة لهم.

اقرأ أيضًا: