إنستاجرام تسلط المزيد من الضوء على كيفية عملها

سلط رئيس منصة إنستاجرام، آدم موسيري، الضوء على الطريقة التي تقرر بها الشبكة الاجتماعية ما تراه من خلال تدوينة جديدة.

ويبدو أن التفسير يهدف جزئيًا على الأقل إلى مكافحة الشائعات المستمرة التي تفيد بأن إنستاجرام تخفي منشورات معينة، والتي تقول إنستاجرام إنها ليست صحيحة.

وتستخدم إنستاجرام الآلاف من الإشارات لتحديد ما تراه في خلاصتك، ولا توجد خوارزمية واحدة فقط تحدد ما يظهر لك.

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ولكن الشركة ملتزمة أيضًا بتقديم شرح أفضل لسبب إزالة المحتوى وكيف تنشر الخدمة المشاركات.

ويتمثل أحد أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة في أن معظم متابعي إنستاجرام لن يروا مشاركاتك على أي حال لأن معظم الأشخاص يشاهدون أقل من نصف الخلاصة.

وأوضح موسيري أن إنستاجرام تستخدم مجموعة متنوعة من الخوارزميات والمصنفات والعمليات، ولكل منها غرضه الخاص لتحديد ما يظهر لك.

وحاول توضح الإشارات التي تستخدمها إنستاجرام لإظهار شيء ما في خلاصتك أو في القصص.

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إنستاجرام توضح طريقة عملها:

فيما يلي الإشارات الأكثر أهمية:

معلومات عن المنشور: من أجل معرفة مدى شعبية المنشور إلى جانب الحصول على المزيد من المعلومات العادية حول المحتوى نفسه، مثل وقت نشره، وكم مدته إذا كان مقطع فيديو، والموقع، إن وجد.

معلومات عن الشخص الذي نشر: من أجل التعرف على مدى اهتمام الشخص بك، ويتضمن إشارات مثل عدد المرات التي تفاعل فيها الأشخاص مع هذا الشخص في الأسابيع القليلة الماضية.

نشاطك: من اجل فهم ما قد يثير اهتمامك، ويتضمن إشارات مثل عدد المشاركات التي أعجبتك.

تاريخك في التفاعل مع شخص ما: من أجل قياس مدى اهتمامك عمومًا بمشاهدة المشاركات من شخص معين.

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وتتنبأ إنستاجرام بعد ذلك بكيفية تفاعلك مع منشور، مثل التعليق أو الإعجاب به. وقال موسيري: كلما زاد احتمال قيامك بعمل ما، وكلما زاد وزن هذا الإجراء، كلما زادت إمكانية عرض المنشور لك.

وتحدث موسيري أيضًا عن كيفية اتهام الناس للخدمة بإسكات المستخدمين. وقال: إن الشركة تقوم بعمل أفضل في شرح سبب إزالة المحتوى.

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وأضاف: نعمل على تطوير إشعارات أفضل داخل التطبيق حتى يعرف الناس في الوقت الحالي سبب حذف منشوراتهم، على سبيل المثال، واستكشاف طرق لإعلام الأشخاص عندما يتعارض ما ينشرونه مع إرشادات التوصيات.

وتفصل التدوينة أيضًا الإشارات التي تستخدمها الشركة لإظهار المحتوى لك في علامة التبويب استكشاف وعبر Reels، التي تعرض بشكل أساسي محتوى من حسابات لا تتابعها.

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