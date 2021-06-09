أفضل تطبيقات معرفة اتجاه القبلة عبر أندرويد وآيفون

يسهل التقدم التكنولوجي جوانب الحياة المختلفة، وقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولذا تساعدنا التكنولوجيا في معرفة اتجاه القبلة في جميع الأماكن حتى تلك الأماكن التي لا نعرف الاتجاهات فيها.

تكون معرفة اتجاه القبلة أمراً صعباً في حالات السفر أو التواجد في أماكن جديدة لسنا معتادين عليها، ولكن بفضل تقنيات الهواتف، فإن كل ما تحتاج إليه هو إخراج هاتفك وهو سيخبرك.

ويعتمد تحديد اتجاه القبلة على تقنية GPS لتحديد الأماكن بالإضافة إلى تقنيات البوصلة الموجودة في الهواتف، وهذا لأن مكان القبلة ثابت لا يتغير ولذا كل ما تحتاجه هو معرفة الاتجاه الصحيح.

ولذا نقدم أفضل التطبيقات لمعرفة اتجاه القبلة:

تطبيق الواقع الافتراضي من جوجل:

وكانت جوجل قدمت هذا التطبيق لأول مرة في عام 2017 كمحاولة منها لتسهيل الحياة على المسلمين. يعتمد التطبيق على صفحة ويب تقوم بفتحها من متصفح هاتفك. تعمل الصفحة على تحديد اتجاه القبلة بالنسبة لمكانك وتخبرك أيضاً بالمسافة بينك وبينها.

وتعتمد الصفحة على تقنية الواقع الافتراضي مع تحديد الأماكن في الهاتف، وعندما تفتح التطبيق سيطلب منك تحريك الكاميرا حتى تصل إلى الاتجاه الصحيح، وهنا يعرض لك التطبيق صورة للكعبة وأمامها المسافة بينك وبينها.

ويحتاج التطبيق إلى إتصال دائم بالانترنت ليعمل، ولكنه يعتبر من أدق التطبيقات وأسهلها في الاستخدام لمعرفة اتجاه القبلة.

ويمكنك زيارة الموقع عبر هذا الرابط.

تطبيق Qibla Compass-Find Direction:

ويأتي هذا التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام وهدف واحد، هو معرفة اتجاه القبلة باستخدام تقنية تحديد الاماكن GPS.

ويجب أن يكون التطبيق في وضع موازي للأرض حتى يعمل بشكل جيد وليتمكن من تحديد موقع القبلة بدقة.

ويمكنك تثبيت التطبيق على هواتف أندرويد عبر هذا الرابط، ومن خلال هذا الرابط لهواتف آيفون.

تطبيق الأذان Athan:

ويعتبر تطبيق الأذان أحد أشهر التطبيقات الإسلامية المتاحة للهواتف العاملة بنظام أندرويد. يقدم مجموعة كبيرة من المميزات التي تساعد المسلم في أداء واجباته اليومية.

ويقدم التطبيق تنبيهات لمواعيد الصلاة مع تنبيهات بالأدعية المناسبة لكل وقت و معرفة اتجاه القبلة وأيضاً مصحف حتى تتمكن من قراءة القرآن من خلاله.

ويأتي التطبيق مجاناً على هواتف أندرويد وآيفون، ولكنه يحتوى على الإعلانات.

ويمكنك تثبيت التطبيق على هواتف أندرويد عبر هذا الرابط، ومن خلال هذا الرابط لهواتف آيفون.

صلاتك Salatuk:

ويهدف هذا التطبيق لتنبيهك قبل موعد الصلاة بفترة كافية حتى تستعد لها أو تتوجه للمسجد. يساعدك على معرفة اتجاه القبلة ويعتمد التطبيق على عدة طرق مختلفة لحساب مواقيت الصلاة, و هي الطرق المعتمدة في جميع الدول الإسلامية.

وتحتاج لاستخدام الانترنت حتى تتمكن من تحديد اتجاه القبلة باستخدام تطبيق صلاتك، ويمتلك التطبيق مجموعة أكبر من المميزات في أندرويد عن هواتف الايفون، وهذا بسبب بعض القيود التقنية التي تضعها آبل على هواتفها.

ويمكن للتطبيق تنبيهك عن طريق أذان صوتي فور دخول وقت الصلاة. يجب عليك تحديث التطبيق مرة أسبوعياً حتى تتأكد من عمله بطريقة جيدة.

ويمكنك تثبيت التطبيق على هواتف أندرويد عبر هذا الرابط، ومن خلال هذا الرابط لهواتف آيفون.