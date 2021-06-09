أفضل تطبيقات الخلفيات ضمن متجر جوجل بلاي

تستطيع خلفيات الهاتف المحمول تغيير شكله تمامًا، وهي واحدة من أفضل الطرق لتشعر بأن هاتفك مختلف عن الآخرين، وأحد أسهل الطرق لوصول لخلفيات جيدة هو استخدام التطبيقات المتاحة للتحميل عبر جوجل بلاي.

ويعتبر الوصول لخلفيات جيدة ذات دقة عالية أمرًا صعبًا، ولذا فإن أسهل طريقة هي تحميل تطبيق يقدم لك الخلفيات على هاتفك مباشرةً دون الحاجة لتحميلها على الحاسوب، ومن ثم نقلها لهاتفك.

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وتوجد طريقة أخرى للحصول على خلفيات جيدة عبر جوجل بلاي، وهي استخدام حزم الأيقونات الموجودة عليه، وفي العادة تأتي كل حزمة مع الخلفيات الخاصة بها والمناسبة لها.

وإذا لم ترغب في استخدام هذه الحزم، فيمكنك تحميل التطبيقات التالية التي تزودك بالخلفيات بدقة عالية.

ويعتبر Abstruct أحد التطبيقات الحديثة في هذا المجال، وقد تم تصميمه من قبل Hampus Olsson، وهو المصمم المسؤول عن خلفيات هواتف Oneplus المميزة.

ويضم التطبيق أكثر من 300 خلفية بمختلف الألوان والتصميمات، وتأتي جميع الخلفيات الموجودة فيه بدقة 4K لتناسب جميع الهواتف الرائدة والمتوسطة.

وتوجد نسخة مجانية للتطبيق على جوجل بلاي ونسخة أخرى مدفوعة بسعر 2 دولار.

ويستخدم هذا التطبيق مكتبة خلفيات موقع Resplash المميز، وهو يضم أكثر من 100 ألف خلفية وهناك المزيد من الخلفيات تضاف يومياً.

وتأتي واجهة التطبيق سهلة الاستخدام، ويمتاز التطبيق بأنه يضم مشاركات من مصممين ومصورين حول العالم.

ويمكنك استخدام التطبيق مجاناً، ويمكنك التبرع من خلاله لدعم المصورين والمصممين الذين يعملون على هذه الخلفيات من خلال جوجل بلاي.

ويقدم تطبيق Tapet أحد أكثر التجارب الفريدة عندما يتعلق الأمر بالخلفيات، وهذا لأنه لا يعطيك الخلفية بشكل ثابت، بل يسمح لك بالتعديل على الخلفية وتغييرها.

ويقدم لك التطبيق الخلفيات من خلال أشكال هندسية وألوان مختلفة. تستطيع تغيير هذه الأشكال الهندسية أو الألوان الخاصة بها كما ترغب.

ويأتي التطبيق مجاناً عبر متجر جوجل بلاي.

ويعتبر هذا التطبيق أحد التطبيقات المميزة على جوجل بلاي. يعتمد على تقديم خلفيات جاهزة لك، ولكن تصميم الخلفية كما ترغب.

وتأتي فكرة التطبيق بسيطة، حيث يقدم لك التطبيق أشكالاً ثابتة يمكنك التعديل عليها والتعديل على الألوان الموجودة في خلفيتها.

ولهذا يعتبر التطبيق موجهًا لمحبي البساطة، وهو تطبيق مجاني تماماً يمكن تحميله عبر جوجل بلاي.

ويأتي تطبيق Walli مجانًا عبر متجر جوجل بلاي، وهو يضم مجموعة من الأعمال المميزة لفنانين مستقلين يعرضون أعمالهم عبره.

ومهما كانت نوعية الخلفيات التي تحبها، فإنك ستجدها من خلال تطبيق Walli.

وبينما يأتي التطبيق مجانًا إلا أنه يعرض إعلانات داخله. يضم مجموعة كبيرة من الخلفيات المميزة وبعضها من شركات الهواتف المختلفة.

ولذا إن كنت تفضل الحصول على خلفيات جهاز ما عبر جوجل بلاي فإن هذا التطبيق هو الاختيار الأمثل لك.