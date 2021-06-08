Anom .. منصة دردشة مشفرة للمجرمين

أدار مكتب التحقيقات الفيدرالي سرًا منصة دردشة مشفرة لسنوات سمحت له باعتراض 20 مليون رسالة من المنظمات الإجرامية الدولية.

وتم تنفيذ المئات من الاعتقالات في 18 دولة كجزء من التحقيق المعروف باسم عملية درع طروادة Trojan Shield.

ومن بين المتهمين المشتبه بهم أعضاء في المافيا الإيطالية وعصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون.

وألقت الشرطة الأسترالية القبض على 224 مجرمًا وصادرت 3.7 أطنان من المخدرات و 44.9 مليون دولار نقدًا وأصولًا.

وجاءت هذه الحملة بشكل أساسي نتيجة زوال خدمة الهاتف المشفر الشهيرة المعروفة باسم Phantom Secure.

وبعد إغلاق هذا المشروع واعتقال رئيسه التنفيذي في عام 2018، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مصدرًا لنشر تطبيق دردشة جديد للشبكات الإجرامية يطلق عليه اسم Anom.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي ببناء مفتاح رئيسي في نظام التشفير الخاص به غير معروف لأولئك الذين استخدموا الأجهزة التي تتميز بالمنصة.

وسمح ذلك لمكتب التحقيقات الفيدرالي بمراقبة كل رسالة دردشة وتمكينه من فك تشفير الرسائل وتخزينها أثناء إرسالها.

وعلى مدى الأشهر التالية، نما تطبيق الدردشة بشكل طبيعي على خلفية اختبار تجريبي في أستراليا وتفكيك شركتي هاتف تشفير إضافيتين، Encrochat و Sky Global.

واستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مصدره لتوزيع أجهزة Anom على المجرمين الذين استخدموا قنوات المراسلة التي لم تعد موجودة الآن.

ونمت شعبية الهواتف في العالم السفلي بعد أن كفل مجرمون بارزون سلامة التطبيق، حسبما أشارت الشرطة الأسترالية.

وقال مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية: المؤثرون الإجراميون أوصلوا وكالات تطبيق القانون إلى المئات من الجناة المزعومين. وقاموا بذلك من خلال تأييد وثقة AN0M والتواصل علنًا بشأنها – دون معرفة أنها مخترقة.

وبشكل عام، قامت جهات تطبيق القانون بتصنيف 20 مليون رسالة من إجمالي 11800 جهاز موجود في أكثر من 90 دولة.

منصة دردشة مشفرة للمجرمين:

قال مكتب التحقيقات الفدرالي: إن الهواتف خارج الولايات المتحدة وجهت نسخة مخفية الوجهة مشفرة للرسالة إلى خادم iBot.

وتم فك تشفيرها من رمز التشفير ومن ثم إعادة تشفيرها على الفور برمز تشفير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وجرى توجيه الرسالة بعد ذلك إلى خادم iBot آخر مملوك لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث تم فك تشفيرها وإتاحة محتواها للعرض.

وتم أيضًا ربط كل مستخدم Anom بحساب Jabber معين بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي أو مسؤول Anom.

ويعتبر حساب Jabber مماثل لرقم التعريف الشخصي في بلاك بيري ماسنجر. ويوصف بأنه إما تعريف أبجدي رقمي ثابت وفريد ​​أو مزيج من كلمتين إنجليزيتين.

وتمكن مستخدمو Anom أيضًا من تحديد أسماء المستخدمين الخاصة بهم. ويمكنهم تغيير قائمة أسماء المستخدمين الخاصة بهم بمرور الوقت.

وكجزء من العملية، احتفظ مكتب التحقيقات الفيدرالي بقائمة حسابات Jabber وأسماء الشاشة المقابلة لمستخدمي Anom.

وهناك ما يقرب من 9000 جهاز Anom نشطة حاليًا. وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 منظمة إجرامية عابرة للحدود تستخدم منصة الدردشة.

وقالت الشرطة الأسترالية، التي ساعدت في اعتراض الرسائل المحلية: إن الاتصالات تضمنت مؤامرات للقتل والاتجار الجماعي بالمخدرات وتوزيع الأسلحة.

ومن بين المجرمين الإضافيين أولئك المرتبطون بعصابة إجرامية آسيوية والجريمة المنظمة الألبانية.

وفي غضون ذلك، قامت شرطة نيوزيلندا بإلقاء القبض على 35 شخصًا وصادرت أصولًا بقيمة 3.7 ملايين دولار كجزء من عمليتها المترابطة.