5 مميزات تجعل متصفح اوبرا GX الأفضل لمحبي الألعاب

يوجد الكثير من تطبيقات تصفح الانترنت وهي تقدم مميزات مختلفة ومتنوعة، ولكن يتميز متصفح اوبرا GX بكونه موجهاً لمحبي الألعاب ولهذا يعتبر الأفضل بالنسبة لهم.

يمتاز متصفح اوبرا GX بمجموعة كبيرة من المميزات التي تفيد محبي الألعاب، ولكن إلى جانب هذه المميزات فهو يأتي بتصميم مميز يجعله قريباً منهم، وهذا بالإضافة لكونه لا يستهلك الكثير من موارد الجهاز.

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ويقدم متصفح اوبرا GX مجموعة مميزات فريدة على رأسها:

أداة داخل متصفح اوبرا GX للتحكم في موارد الجهاز:

يبحث محبو الألعاب دائماً عن طريقة سهلة لإدارة موارد الجهاز مثل مساحة التخزين ومساحة الذاكرة العشوائية والعمليات التي تعمل في الخلفية وتستهلك الجهاز.

ولكن جرت العادة أن يعتمد محبو الألعاب على برامج منفصلة لهذه العملية،ويقدم متصفح اوبرا GX هذه الخاصية بكل سهولة من داخل المتصفح دون الحاجة لتثبيت أي برامج إضافية.

تدعى هذه الخاصية في المتصفح GX Control وهي إمكانية التحكم في استهلاك موارد الجهاز وما يستهلكه المتصفح تحديداً.

يمكنك من خلال هذه الأداة التحكم في استهلاك المتصفح للانترنت وموارد الجهاز وتقليلها إن كنت ترغب في ذلك.

توافق ودعم كامل من Twitch:

تعتبر منصة Twitch أشهر منصة لبث الألعاب الالكترونية حول العالم، ولذا من المنطقي أن اللاعبين يفضلونها ويحبون متابعتها.

يسمح لك متصفح اوبرا GX بمتابعة منصة تويتش بسهولة داخله وذلك عن طريق توافق كامل بين المنصة والمتصفح.

ستجد المنصة موجودة في الشريط الجانبي للمتصفح ويمكنك الوصول إليها بضغطة زر واحدة.

متابعة اصدارات الالعاب الجديدة والتخفيضات من متصفح اوبرا:

يوجد الكثير من ألعاب الفيديو التي تصدر دائماً ولهذا يصبح من الصعب متابعة الألعاب الهامة والمفضلة لك. تستطيع من خلال اوبرا GX متابعة مواعيد اصدار هذه الالعاب والحصول على تنبيهات لها أيضاً.

ويوفر المتصفح أيضاً امكانية متابعة اسعار الالعاب والتخفيضات الخاصة بها على المنصة التي تستخدمها بشكل دائم.

مشاهدة الفيديو في نوافذ منبثقة:

يسمح لك GX بمشاهدة الفيديو من اليوتيوب ومواقع بث الفيديو المختلفة في نوافذ منبثقة او معلقة في الواجهة.

وهذا يعني أنك لن تحتاج للبقاء داخل صفحة الفيديو أثناء مشاهدته، وهو أمر يزعج الكثير من اللاعبين حيث يفضلون تصفح الانترنت اثناء مشاهدة الفيديو والاستمتاع به.

تحكم كامل في شكل واجهة متصفح اوبرا:

يقدم لك GX إمكانية تحكم كامل في الواجهة، وهذا يعطيك الكثير من الخصوصية للتعديل وتغيير شكله.

يمكنك ان تغير ألوان المتصفح أو تغيير خلفية الصفحة الرئيسية إن كنت تحب ذلك. بالإضافة لاختيارات التخصيص المعتادة من الوضع الداكن وغيرها من الأمور.