4 طرق مختلفة للتواصل عبر واتساب دون حفظ الرقم في جهات الاتصال

يمكنك أن تتواصل عبر واتساب مع أي شخص في العالم طالما كنت تمتلك رقمه في سجل هاتفك، ولكن ماذا ان كنت ترغب في التواصل واتساب دون حفظ الرقم؟

يمنع واتساب التواصل مع الأرقام الغير مسجلة في هاتفك كنوع من الخصوصية والحماية لمستخدميه.

قد تحتاج للتواصل مع شخص لا تمتلك رقمه في سجل الهاتف أو لا ترغب في تسجيله في هاتفك.

تحتاج للتواصل عبر واتساب مع رقم غير مسجل في حالة كان هذا الرقم خاص بشركة ما أو كنت ستتعامل مع شخص لمرة واحدة فقط عبر واتساب.

إليكم 4 طرق مختلفة للتواصل عبر واتساب دون حفظ الرقم:

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التواصل عبر استخدام رابط “راسلني” :

تقدم واتساب هذه الميزة لمن يرغب في جعل الأشخاص يتواصلون معه دون الحاجة لأعطائهم رقم هاتفه. تصلح هذه الخاصية للتواصل مع الأرقام الغير مسجلة.

تعمل خاصية رابط راسلني بطريقة سهلة حيث تعطيك رابطاً خاصاً برقمك ويمكن لأي شخص يضغط على هذا الرابط أن يتواصل معك دون أن يعرف رقم هاتفك سابقاً.

يمكنك التعديل على الرابط لتضيف أي رقم هاتف لا ترغب في تسجيله، وهذا لأن الرابط واضح وسهل الاستخدام.

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وكل ما عليك فعله هو اضافة رقم الهاتف في نهاية هذا الرابط https://wa.me/NUMBER ثم وضعه في المتصفح الذي تستخدمه سواءً كان على الهاتف او الكومبيوتر.

وهذا يعني أن تزيل كلمة Number وتضع مكانها رقم الهاتف، ولذا إن كان رقم الهاتف هو 01249586 ستقوم بوضعه مكان Number ليصبح الرابط بالشكل التالي:

https://wa.me/01249586

والآن قم بنسخ الرابط ووضعه في المتصفح ليظهر لك الصفحة التالية:

يمكنك الان الضغط على Continue to chat لتبدأ في التواصل عبر واتساب، وتعمل هذه الطريقة مع هواتف الايفون والاندرويد وتطبيقات جهاز الكومبيوتر أيضاً.

التواصل من خلال مجموعات واتساب:

تستطيع التواصل مع أي شخص مشترك فالمجموعات التي تتواجد فيها حتى إن لم تقم بتسجيل رقم هاتفه لديك.

حيث تتيح منصة واتساب إمكانية الرد على الرسائل بشكل خاص بعيداً عن المجموعة. يجب على المستقبل أن يوافق على استقبال الرسالة في البداية.

يمكنك القيام بهذا من خلال الضغط مطولاً على الرسالة في هواتف ايفون التي تدعم خاصية 3D touch واختيار Reply Privately.

وأما في هواتف أندرويد فيمكنك الوصول لهذا الاختيار عن طريق تحديد الرسالة ومن ثم الضغط على علامة النجوم الثلاثة في الأعلى واختيار Reply Privately.

يمكنك أيضاً الضغط على رقم هاتف المستخدم، ومن ثم اختيار ارسال رسالة إليه.

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منع واتساب من التواصل إلى أرقام الهواتف على ايفون:

يمكنك منع واتساب من الوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة على الايفون. هذا سيجعل جميع المحادثات تظهر في هاتفك دون أسماء.

ولذا لا تقم باستخدام هذه الطريقة إلا إن كنت تحتاج حقاً لهذا الأمر أو كنت تستخدمها من هاتف الأعمال وليس هاتفك الشخصي.

تستطيع منع واتساب من الوصول إلى الأسماء المسجلة عن طريق التوجه إلى إعدادات الهاتف ومن ثم الخصوصية.

عندما تصل إلى صفحة الخصوصية أبحث عن جهات الاتصال وقم بفتحها، وبعد ذلك أبحث عن واتساب وقم بإزالة العلامة من جواره.

والآن ستجد جميع المحادثات على هاتفك أصبحت بدون أسماء وأصبحت قادراً على التواصل مع الاشخاص دون تسجيل أرقامهم.

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استخدام Shortcut Siri في نظام IOS 14.0 :

قدمت آبل في تحديث iOS 14.0 خاصية جديدة تدعى Shortcuts، وهي اختصارات يتم برمجتها سابقاً حتى تسهل عليك استخدامها وتصل لها بسرعة.

يمكنك تحميل هذه الاختصارات من على الانترنت وتثبيتها على هاتفك. يجب أن تسمح بتشغيل الاختصارات التي يتم تحميلها من على الانترنت أولاً.

ولتقوم بتفعيل الاختصارات التي يتم تحميلها من على الانترنت توجه إلى قائمة الاعدادات ومن ثم الاختصارات وتفعيل اختيار allow untrusted shortcuts.

والآن قم بتحميل الاختصار من خلال هذا الرابط، وبعد ذلك ستجده في قائمة My Shortcuts.

عندما تقوم بتفعيل الاختصار سيطلب منك ادخال الرقم، وهنا تحتاج لادخال الرقم دون علامة + ولكن مع كود الدولة الخاصة بك.