4 أدوات مميزة لعمل قرعة الكترونية عبر فيسبوك

تعتمد الكثير من الشركات والصفحات على فيسبوك على نظام Giveaway وهي مسابقة تهدي فيها الشركة أحد منتاجتها لفائز يتم اختياره عبر قرعة الكترونية.

وقد انتشرت فكرة المسابقات الالكترونية التي تعتمد على القرعة مؤخراً، وهذا لأنها واحدة من الأدوات التي يفضل صناع المحتوى ومسؤولي الدعاية في الشركات الاعتماد عليها لزيادة عدد متابعيهم والتفاعل مع صفحاتهم.

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ويتم اختيار الفائزين عبر قرعة الكترونية تحدد أنت شروطها بحسب ما ترى مناسباً لتحقيق أهداف حملتك الدعائية، ويمكنك جعل الشروط كتابة اجابة على سؤال معين أو متابعة صفحات مختلفة تابعة لشركتك أيضاً ويتم اختيار الفائز من المتابعين.

وتفضل الشركات الاعتماد على القرعة الالكترونية لاختيار الفائز في الصفحات الكبيرة والمسابقات التي تحصل على تفاعل جماهيري كبير وواسع، وهذا أكثر شفافية وأكثر توفيرا ً للوقت.

ولذلك بدلاً من البحث بشكل يدوي بين آلاف التعليقات والمتابعات الجديدة تستطيع استخدام قرعة الكترونية لتحصل على الفائز بشفافية وفي ثواني معدودة.

تمتاز القرعة الالكترونية بكونها محايدة ولا يمكن التأثير عليها بأي شكل طالما قمت بوضع قواعد محددة وواضحة.

يمكنك عمل قرعة الكترونية عبر فيس بوك من خلال واحد من هذه الأدوات المميزة:

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أداة Good Luck Fairy لعمل قرعة على الفيسبوك:

تعتبر هذه الأداة أحد أسهل الأدوات لعمل قرعة على الفيسبوك، ولا تتطلب منك الأداة أكثر من تحديد شروط المسابقة واعطاءها صلاحية الوصول لصفحة فيسبوك.

يمكن للأداة البحث عن الفائز في التعليقات أو تسجيل الإعجاب بالمنشور أو من خلال كتابة التعليقات وتسجيل الإعجاب معا، وتستطيع أيضاً اختيار التعليق الفائز بأكثر نسبة إعجاب.

يمكنك من خلال هذه الأداة عمل مسابقات كاملة بين المتابعين، وذلك من خلال التعليقات وطرق التفاعل المختلفة عبر فيسبوك.

تعمل الأداة أيضاً مع باقي منصات التواصل الاجتماعي مثل انستقرام وتويتر. تقدم مجموعة كاملة من الأدوات لعمل المسابقات وزيادة التفاعل مع صفحات فيسبوك.

تمتلك الأداة نسخة مجانية ونسخة مدفوعة احترافية أكثر.

تعمل هذه الأداة بطريقة مختلفة قليلاً عن باقي الأدوات. لا تختار الفائز ولكن بدلاً من ذلك تعطيك جدول يعرض بيانات المشاركين في هذه المسابقة.

وتقدم لك الأداة جميع البيانات التي تحتاج لمعرفتها عن المشاركين في المسابقة مثل رقم حساب فيسبوك المشارك ورابط هذا الحساب بالإضافة إلى إسمه بالطبع.

وأيضاً تسجل التاريخ والوقت الذي حدث التفاعل أو المشاركة فيه. يمكنك استخدام اختيار الفائز يدوياً حسب تاريخ المشاركة أو وقت ظهور الاجابة الصحيحة.

Gleam.io أشهر أداة عمل قرعة فيسبوك:

تقدم شركة Gleam.io مجموعة من الأدوات المختلفة التي تساعدك على نشر صفحة فيسبوك الخاصة بك وزيادة التفاعل معها.

وإلى جانب المسابقات و إجراء قرعة الكترونية عبر فيسبوك. تقدم لك أداة تقديم جوائز ومكافئات فورية وأداة تجميع صور وأداة لعمل الرسائل الالكترونية الاحترافية.

تعتبر هذه الأداة أشهر أداة والتي يعتمد عليها الكثيرون لأنها تقدم مجموعة متنوعة من المسابقات.