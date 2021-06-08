هواتف جوجل تصور مقاطع فيديو Night Sight

شاركت شركة جوجل عددًا كبيرًا من الإعلانات في مؤتمر مطوري Google IO 2021 في الشهر الماضي. ويتم طرح بعض الميزات الجديدة.

وتجلب الشركة أشياء مثل Locked Folder و Night Sight إلى هواتف Pixel، بالإضافة إلى مجموعة من التحديثات الأخرى.

بالإضافة إلى كونه محميًا برمز مرور، يعمل Locked Folder كمساحة محلية عبر جهازك للصور التي لا تريد تحميلها تلقائيًا إلى حساب Google Photos الخاص بك حيث يمكن مشاهدتها، على سبيل المثال، من قبل شريك لديه معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

ويمكنك اختيار حفظ الصور التي تلتقطها بالكاميرا مباشرة في المجلد المقفل، أو نقل اللقطات التي التقطتها هناك.

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وتجد مجلد Locked Folder ضمن قسم Utilities في التطبيق. ولن تظهر مقاطع الفيديو والصور عبر الأجهزة المشتركة أو الذكريات أو التطبيقات الأخرى في جهازك. وتتطلب رمز مرور هاتفك أو بصمة إصبعك للوصول إليها.

وقامت جوجل أيضًا بتحديث وضع الكاميرا Night Sight الخاص بها الذي يستخدم التعريض الضوئي الطويل لالتقاط لقطات مفصلة في الإضاءة المنخفضة، وهو يدعم الآن مقاطع الفيديو.

ويأخذ وضع Night Sight المحدث الآن صورة وفيديو عند النقر فوق زر الغالق. ويقوم النظام بتجميع الإطارات المتعددة التي تسجلها معًا مهما طال الوقت الذي تترك فيه الكاميرا قيد التشغيل لعمل رسم متحرك.

وقالت جوجل: إن هذه الميزة متاحة الآن عبر Pixels 4 والإصدارات الأحدث حتى تتمكن من تجربتها.

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جوجل تجلب تحديثات لهواتفها:

تتضمن بعض الأدوات الأخرى التي تم طرحها ميزة Heads Up في Digital Wellbeing والتي تذكرك بالنظر إلى الأمام ورفع عينك عن شاشتك عندما يكتشف هاتفك أنك تمشي.

ويمكنك أيضًا الرد على المكالمات أو رفضها عبر هاتفك بقول “مرحبًا جوجل، الرد على المكالمة” أو “مرحبًا جوجل، رفض المكالمة”.

وأصبحت الحافظة في GBoard أيضًا أكثر وعيًا بالسياق. ولذلك عندما تنسخ جزءًا من النص الذي يحتوي على أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو عناوين URL، فإنها تقدمها كاقتراحات للصق.

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وعندما ترسلها، يؤدي النقر عليها إلى تشغيل التطبيق ذي الصلة بسرعة، مثل الخرائط للانتقال إلى العنوان أو جيميل للبريد الإلكتروني.

وتوسع جوجل بعض الميزات الموجودة إلى أجزاء أكثر من العالم. ويتم الكشف عن حوادث السيارات في إسبانيا وأيرلندا وسنغافورة بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا حيث تتوفر.

ويتم دعم Call Screen الآن في اليابان. بينما يتعرف تطبيق النسخ Recorder الآن على المزيد مما تسميه جوجل اللهجات الإنجليزية. بما في ذلك اللغة السنغافورية والأسترالية والأيرلندية والإنجليزية البريطانية.

ويجب أن تكون جميع الميزات المذكورة متاحة الآن أو قريبًا جدًا، وإذا كنت لا تراها، فقد ترغب في محاولة تحديث تطبيقاتك.

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