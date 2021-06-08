كيف ترى قصص سناب شات دون متابعة الشخص أو إضافته

يمتلك سناب شات قاعدة كبيرة من المستخدمين الذين يعملون على تصوير ونشر الملايين من القصص يوميًا.

ولا يستطيع الشخص إضافة جميع مستخدمي سناب شات، ولذلك فإن المنصة تقدم مجموعة من الطرق التي تسمح لك بمشاهدة القصص ومحتوى المستخدمين الذين لم تقم بإضافتهم.

وتفيد هذه الخاصية في اكتشاف المحتوى الجديد، حيث يمكنك أن تحصل على المعلومات من خارج دائرة معارفك.

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ولكن لا تستطيع مشاهدة قصص سناب شات إلا إذا كانت قصصًا عامة، ويعني هذا أنك لا تستطيع مشاهدة القصص الخاصة إلا إذا حصلت على الصلاحيات لذلك.

وتوجد بعض التطبيقات والمواقع التي تدعي القدرة على تخطي خصوصية سناب شات، ولكن هذه الطرق ليست رسمية.

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ويعني هذا أنك تعرض بيانات حسابك وقصصك لخطر السرقة، وقد يتم حظر حسابك بشكل نهائي على سناب شات.

الاكتشاف في سناب شات:

يمكنك الوصول إلى قصص المستخدمين الآخرين والأمور المنتشرة عبر سناب شات من خلال خاصية الاكتشاف Discover.

وهي طريقة لعرض القصص الرائجة ومعرفة التريند الموجود على المنصة، ويمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تصل إليها:

بعد أن تفتح تطبيق سناب شات قم بتحريك الشاشة إلى جهة اليسار حتى تصل إلى قائمة الاكتشاف.

وبعد ذلك قم بتحريك الشاشة إلى الأعلى حتى تصل إلى المزيد من القصص على المنصة.

وتجد هنا جميع القصص المشهورة والجديدة من الشركات المختلفة وصانعي المحتوى المختلفين الموجودين على المنصة.

وعندما تصل إلى قصة تعجبك وترغب في عرضها قم بالضغط على الصورة لتبدأ بعرضها، ومن خلال هذه النافذة تستطيع مشاركة القصة أو كتابة تعليق عليها ونشرها أيضًا.

ولتعود إلى قائمة Discover قم بسحب الشاشة للأسفل، أما لتكتشف المزيد من القصص فعليك سحب الشاشة إلى جهة اليمين أو اليسار كما ترغب.

القصص المباشرة:

تعتبر هذه الخاصية أحد طرق المنصة في تخصيص المحتوى وجعله أقرب لك.

حيث تستطيع عبرها مشاهدة قصص في المنطقة المحيطة بك، ويشمل هذا الأحداث المختلفة والقصص من صانعي المحتوى المحيطين بك وغيرها من الأمور.

وحتى تتمكن من الوصول إليها عليك إتباع الخطوات التالية:

عندما تقوم بفتح التطبيق قم بتحريك الشاشة إلى جهة اليسار،و بعد ذلك تحتاج إلى تحريك الشاشة للأعلى حتى تنتهي من قصص جميع أصدقائك.

وتجد القصص المباشرة أسفل قصص أصدقائك، وتضع المنصة علامة مباشر فوق القصة التي تحدث مباشرةً.

وبعد ذلك تستطيع الضغط على القصة حتى تقوم بعرضها، ويمكنك التحكم في القصص هنا مثل باقي التطبيق.

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يمتلئ سناب شات بالكثير من المحتوى الجيد والمميز، وهو أحد أفضل المنصات للحصول على المعلومات بشكل سريع لذا استمتع به.