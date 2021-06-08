عاجل .. انقطاع يصيب مجموعة من المواقع الإلكترونية

تعطلت المواقع الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك المواقع الإخبارية الرئيسية وصفحة الحكومة البريطانية، بشكل مؤقت خلال انقطاع كبير اليوم الثلاثاء.

وقال Fastly، مقدم خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية: إنه بدأ التحقيق بالمشكلة في نحو الساعة 5:58 صباحًا بالتوقيت الشرقي عبر صفحة الحالة الخاصة به.

وقدمت الشركة، التي تقدم خدمات توصيل المحتوى للعديد من المواقع الإلكترونية، تحديثًا بعد ساعة.

وقال Fastly: تم تطبيق الإصلاح. وقد يواجه العملاء عبئًا أصليًا متزايدًا مع عودة الخدمات العالمية. ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع الهائل.

وتوقفت العديد من المنافذ الإخبارية وأصبحت في وضع عدم الاتصال. بما في ذلك بي بي سي وبلومبيرج نيوز وسي إن إن وفاينانشيال تايمز والجارديان ونيويورك تايمز وذا فيرج.

كما تأثرت مواقع الويب الأخرى، مثل ريديت وبينتيريست وتويتش بالانقطاع.

ولم يكن موقع أمازون للبيع بالتجزئة وموقع حكومة المملكة المتحدة يعملان في مرحلة ما أيضًا.



وقالت صحيفة الغارديان: يتأثر موقع وتطبيق الغارديان حاليًا بانقطاع أكبر للإنترنت. ويعودان في أقرب وقت ممكن.

ويبدو أن العديد من المواقع، بما في ذلك نيويورك تايمز وسي إن إن والغارديان، قد عادت إلى العمل بعد نحو ساعة من تعطيلها مؤقتًا.

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