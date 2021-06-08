طريقة تثبيت إضافات كروم في متصفح اوبرا

يمكنك زيادة عدد اضافات متصفح اوبرا الجديد بسهولة عن طريق استخدام الاضافات المتاحة لجوجل كروم ،وهي بدون شك أفضل الاضافات الموجودة للمتصفحات بشكل عام.

ولكن بالطبع تحتاج لتثبيت إضافة من متجر اوبرا إلى المتصفح الخاص بك قبل أن تستطيع تثبيت هذه الإضافات داخله.

يضيف استخدام اضافات جوجل كروم الكثير من المميزات إلى متصفح Opera وهذا بسبب تنوعها الكبير وسهولة تطويرها، وساعدت هذه الخطوة في زيادة انتشار اوبرا وعودته إلى الساحة بقوة.

وعلى الرغم من أن اوبرا يستخدم نواة Chromium التي يعتمد عليها Microsoft Edge و Google chrome إلا أن إستخدام اضافات كروم ليست مبنية داخل المتصفح مثل Edge ولهذا ستحتاج إلى استخدام الاضافة المنفصلة والتي تدعى Chrome Extension من متجر اوبرا.

طريقة تثبيت إضافات كروم داخل اوبرا:

يمكنك تثبيت إضافة Chrome Extension من متجر اوبرا للإضافات التي يدعى Opera Add-ons Gallery وتستطيع الوصول إلى الإضافة من خلال هذا الرابط.

ولكن لن تستطيع الوصول إلى صفحة الإضافة إلا من متصفح اوبرا فقط، بعدما تقوم بتثبيت الإضافة الخاصة من متجر اوبرا قم بفتح أي إضافة من متجر كروم وستجد اختيار جديد ظهر إلى جوارها وهو تثبيت الإضافة إلى اوبرا.

يمكنك الان تثبيت أي إضافة ترغب فيها كما ترى في الصورة بالأعلى.

أهم إضافات كروم لتحميلها داخل اوبرا:

يمتلك جوجل كروم مجموعة كبيرة من الإضافات التي يمكن تثبيتها بهذه الطريقة داخل متصفح اوبرا، ولذلك إليكم أهم إضافات كروم لتثبيتها داخل اوبرا.

تعمل هذه الإضافة على جمع الصفحات المفتوحة في مجموعة واحدة يمكن الوصول إليها بضغطة زر.

تفيد هذه الإضافة في تقليل استهلاك موارد الجهاز والحفاظ عليها بالإضافة لأنها تنظم الصفحات المفتوحة كما ترغب، ويمكنك أيضاً تغيير اسم المجموعة بحسب المحتويات الموجودة فيها.

تعتبر هذه أهم إضافة من إضافات كروم يمكنك تحميلها في اوبرا،وتقوم Grammly بتصحيح الأخطاء الإملائية في المحتوى الذي تقوم بكتابته.

ولكن تعمل الإضافة مع اللغة الإنجليزية فقط، وتعمل الإضافة أيضاً على تصحيح الأخطاء الكتابية المختلفة في تركيب الجمل أو استخدام علامات الترقيم.

تقدم لك هذه الاضافة مجموعة من الأصوات تعمل في الخلفية، وهي تساعدك على التركيز في ما تقوم به.

يمكنك دمج أكثر من مصدر صوت معاً من خلال الإضافة لإنتاج الصوت الذي تفضله.

تقدم لك هذه الاضافة مفكرة بسيطة لتستخدمها أثناء تصفحك للانترنت.

تساعدك على حفظ المعلومات التي ترغب فيها والتي تحتاج لنسخها واستخدامها بشكل مستمر.

يمكنك الاستفادة بشكل كبير من إضافات كروم التي تفضلها في Opera

.وهي مجموعة كبيرة من الاضافات ولكن لأن هذه الطريقة غير رسمية فهي تعتمد على التجربة بشكل كبير.

وذلك لأن بعض الإضافات تعمل بشكل جيد والآخر لن يعمل على الإطلاق. يجب أن تجرب بنفسك الاضافات التي تفضل استخدامها.