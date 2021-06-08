طريقة استخدام مترجم الصفحات لترجمة المواقع في الايفون

يمكنك ترجمة صفحة انترنت بالكامل من خلال خاصية مترجم الصفحات التي قدمتها آبل في تحديثها الأخير IOS 14، وهي من مميزات التحديث التي طالب الكثيرون بها.

وتأتي خاصية مترجم الصحفات مدعومة من متصفح سفاري الخاص بالنظام،ولكن في الماضي كنت تحتاج لتثبيت تطبيقاً خاصاً لترجمة الصفحات على الانترنت.

وقد سهلت خاصية مترجم الصفحات الاستمتاع بالمواقع الأجنبية على الكثيرين، وهذا لأنك بدلاً من ترجمة كل كلمة على حدة أو الحاجة لفتح الموقع عبر متصفح خاص على جهاز الكومبيوتر أصبح بإمكانك ترجمته من على الهاتف مباشرةً.

تفيد هذه الخاصية من يبحثون عن المعلومات باستمرار. هؤلاء الذين لا يفضلون استخدام اجهزة الكومبيوتر، وهم كثيرون خاصةً بعد تطور جهاز تابلت iPad من آبل.

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استخدام مترجم الصفحات على سفاري:

يمكنك تفعيل الخاصية واستخدامها بسهولة على سفاري، ولتقوم بهذا اتبع الخطوات التالية:

عندما تصل إلى الصفحة التي ترغب في ترجمتها قم بالضغط على حرفي AA الموجودين إلى جانب عنوان الصفحة في الجهة اليسرى من الشاشة.

وهنا ستظهر لك اختيارات التحكم خط الصفحة وستجد خياراً يدعى ترجمة الصفحة ( Translate to)

قم بالضغط عليه، وبعد ذلك قم بالموافقة على الترجمة إن طلب الهاتف ذلك

والآن سيقوم الهاتف بإعادة تحميل الصفحة وستظهر لك مترجمة.

ولكن لاحظ أن خاصية مترجم الصفحات تعمل لترجمة الصفحة إلى لغة هاتفك الأساسية وليست اللغة التي تختارها. إن كان هاتفك باللغة الإنجليزية فإن مترجم الصفحات سيعرضها باللغة الانجليزية وليست العربية.

يمكنك إعادة الصفحة لوضعها الأصلي من خلال تتبع نفس الخطوات ولكن الضغط على View Original بدلاً من الترجمة.

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النسخ القديمة من IOS:

يمكنك الاعتماد على مترجم الصفحات وذلك لترجمة صفحات الانترنت إن كنت تستخدم نسخة قديمة من IOS أيضاً، ولكن هذا سيتم من خلال تطبيق تقوم بتحميله.

وسوف نعتمد على تطبيق Microsoft Translate لهذا الأمر، ولذا توجه إلى متجر التطبيقات وقم بتحميله.

والآن بعد أن قمت بتحميله توجه إلى صفحة الانترنت التي ترغب في ترجمتها، وقم بالضغط على زر المشاركة.

وعندما تظهر لك اختيارات المشاركة قم بالبحث في الجزء السفلي من الشاشة حتى تجد اختيار المزيد More.

وهنا قم بتفعيل Microsoft Translate عن طريق تحريك العلامة إلى جواره.

يمكنك الآن العودة إلى الصفحة التي ترغب في ترجمتها، ومن ثم الضغط على زر المشاركة واختيار Microsoft translate وستعمل خاصية مترجم الصفحات لتظهر لك مترجمة بالكامل.

تفيد خاصية مترجم الصفحات أثناء البحث عن وصفة على الانترنت أو متابعة الأخبار الغربية والاطلاع عليها.