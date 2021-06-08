طريقة إصلاح عطل سناب شات الذي يمنع فتح التطبيق

يواجه بعض المستخدمين مشكلة مع تطبيق سناب شات على هواتفهم، حيث يرفض التطبيق العمل تمامًا.

وتظهر رسالة تخبرك بأن التطبيق توقف عن العمل، ويكون محتوى هذه الرسالة كالتالي:

وتحدث هذه المشكلة لأن تطبيق سناب شات لا يستطيع الوصول إلى الكاميرا، ولا يمتلك صلاحيات الوصول إليها.

ولذا يكون الحل هو إعطاء التطبيق صلاحيات الوصول للكاميرا على هاتفك مهما كان نظام تشغيله.

خطوات حل العطل على نظام IOS:

حتى تتمكن من حل هذا العطل عليك التوجه إلى إعدادات النظام، ثم البحث عن اعدادات التطبيق والضغط عليه.

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وعندما تصل إلى إعدادات التطبيق قم بتفعيل صلاحيات الوصول إلى الكاميرا، وهذا يجعل التطبيق يعمل بشكل طبيعي.

خطوات الحل على نظام أندرويد:

يعمل نظام أندرويد بطريقة مشابهة لنظام IOS، ولذلك عليك التوجه إلى إعدادات الهاتف ثم الضغط على التطبيقات.

ويمكنك البحث عن التطبيق مباشرةً من صفحة الإعدادات، فقد تجد عنوان الصفحة على التطبيق بحسب نوع الهاتف.

وبعد ذلك قم بالضغط على سناب شات عندما تجده، ثم قم بالضغط على الصلاحيات وإعطاء التطبيق صلاحيات الوصول إلى الكاميرا.

وقد تستمر المشكلة حتى بعد إعطاء التطبيق صلاحيات الوصول إلى الكاميرا، وفي هذه الحالة قد تحتاج إلى حذف التطبيق وإعادة تثبيته.

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ويحتاج تطبيق سناب شات إلى الوصول إلى الكاميرا والميكروفون حتى تتمكن من استخدامه بشكل طبيعي ومناسب.

وهذا لأن تطبيق سناب شات في الأساس تطبيق لمشاركة الصور والفيديوهات القصيرة السريعة، ويقوم سناب شات بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الإعدادات الخاصة بهاتفك مثل:

الوصول إلى المكان الذي تقف فيه

استخدام جميع الصور والملفات على هاتفك

الوصول إلى سجل الهاتف و الأسماء المسجلة عليه.

ويحتاج سناب شات إلى هذه الصلاحيات حتى يعمل بشكل مناسب، وهذا لأنها تؤثر بشكل مباشر على عمله ووظائفه.

ويتسبب هذا بالطبع في شكوك للمستخدمين حول أمنهم وأمن بياناتهم، ويدعي سناب شات أنه لا يوجد من يصل إلى هذه البيانات وأنهم يستخدمونها لتحسين تجربة المستخدم بشكل كبير.

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ويعتبر تطبيق سناب شات أحد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا لما يقدمه من خصوصية في عرض المحتوى والقصص عبره.

حيث يظل المحتوى متاحًا على المنصة لمدة 24 ساعة وبعد ذلك يختفي.

ويستفيد التطبيق من رغبة الجميع في مشاهدة المحتوى وما يدعى بظاهرة FOMO أو Fear Of Missing Out.

حيث يرغب الجميع في مشاهدة المحتوى قبل أن يختفي تمامًا، ويزداد هذا الأمر مع صانعي المحتوى المشهورين والذين ترغب في متابعتهم بشكل مستمر.

ويمتلك التطبيق أيضًا خاصية Snaps وتأثيرات تغير من شكل الفيديو تمامًا وهذا ما يجعله المفضل لدى الكثيرين خاصةً في المنطقة العربية.