خمسة أسباب تجعل نظام ماك يعيد التشغيل

لا يواجه نظام ماك الكثير من المشاكل مثل ويندوز 10، وعلى الرغم من ذلك فإن مشكلة إعادة التشغيل المستمرة أحد أشهر مشاكل النظام.

وقد تحدث إعادة التشغيل تلقائيًا في وقت تكون بعيد فيه عن الحاسوب، وقد تحدث أيضًا أثناء عملك.

وهي من المشاكل التي تمنعك من استخدام الحاسوب بشكل طبيعي وتؤثر على عملك، لذا يجب عليك حلها في أسرع وقت ممكن.

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ولكن قبل أن نبدأ في حل هذه المشكلة، فإنه يجب عمل نسخة احتياطية للملفات الموجودة على الحاسوب، وربما نسخة احتياطية لملفات النظام أيضًا حتى لا تفقدها.

إليكم مجموعة من الأسباب والحلول المقترحة للتغلب عليها.

تثبيت التحديثات المستقرة:

تتسبب التحديثات المتراكمة في أعطال مختلفة في أجهزة ماك، وهذا لأن أغلب هذه التحديثات تأتي لحل مشاكل موجودة بالفعل أو لتحسين أداء النظام.

ولذلك يجب تثبيت جميع التحديثات المتوفرة لجهاز ماك الخاص بك حتى تتجنب المشاكل التي قد تحدث.

ويمكنك أن تقوم بحذف بيانات الجهاز، ثم تثبيت النظام بأحدث نسخة متوفرة له، وهذا حتى تحصل على أفضل أداء من التحديث.

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حذف التطبيقات التي تسبب في مشاكل:

قد تحدث المشكلة بسبب تطبيق غير مستقر قمت بتثبيته حديثًا، وتظهر هذه المشكلة بعد تثبيت التطبيق مباشرةً.

وتظهر رسالة تخبرك بأن الحاسوب قد أعاد التشغيل بسبب مشكلة ما، ويمكنك أن تراها بعد إعادة التشغيل مباشرةً.

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وتستطيع حل هذه المشكلة عن طريق التخلص من التطبيقات الغير موثوقة، أو حذف التطبيق الأخير الذي قمت بتثبيته.

وتدعى هذه المشكلة ” Kernel Panic”، وهي مشكلة في الأوامر التي يتلقاها الحاسوب.

الإتصال بجهاز معطوب:

تحدث هذه المشكلة أحيانًا بسبب استخدام طرفية معطوبة مثل فأرة تسبب مشاكل أو قرص خارجي به مشاكل.

وهذا لأن نظام ماك يحتاج إلى طرفيات خاصة به، ويجب أن تكون معتمدة من آبل وأن يتعرف عليها الحاسب.

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ويمكنك حل هذه المشكلة بسهولة عن طريق إزالة هذه الطرفية تمامًا وعدم استخدامها.

وتحدث هذه المشكلة بشكل مستمر مع الوحدات ذات مخارج USB الإضافية.

إعادة النظام لحالته الأصلية:

يمكن أن تحدث مشكلة إعادة التشغيل بسبب استخدام تغيير في إعدادات النظام، ولذا يكون الأفضل إعادته لحالته الأصلية.

وحتى تتمكن من هذا عليك الضغط على أزرار Option + Command + P+R معًا حتى يعمل الجهاز مجددًا.

ولكن تعمل هذه الطريقة على إزالة جميع الإعدادات الخاصة بك، ويعني هذا أن تفقد كلمات المرور والتفضيلات المختلفة التي قمت بحفظها في النظام.

إعادة تثبيت النظام من البداية:

يمكن إعادة تثبيت النظام من البداية أن تحل جميع المشاكل الغير متوقعة، والتي لا يمكن الوصول إليها.

وهي خطوة مفيدة في حالة صدور تحديث كبير للنظام، ولكن قبل البدء بإعادة تثبيت النظام تأكد من أخذ نسخة احتياطية من جميع الملفات الخاصة بك.