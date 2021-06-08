تعرف على خدمات البث للألعاب وفوائدها

يوجد الكثير من خدمات البث المختلفة، وتعمل هذه الخدمات على بث أنواع مختلفة من المحتوى مثل الأفلام والموسيقى والكتب أيضًا.

ولكن بدأت الشركات في تقديم الألعاب عبر خدمات البث الخاصة بها، وهذه الخطوة ساعدت الكثيرين على الاستمتاع بالألعاب دون الحاجة لشراء منصة ألعاب أو حاسب مخصص للألعاب.

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وتعتبر خدمات البث للألعاب مستقبل مجال الألعاب، ولهذا تتنافس الشركات في تقديم أفضل خدمة.

وتختلف طريقة عمل هذه الخدمات عن باقي أنواع المحتوى.

حيث تعمل على نقل البيانات إلى جهازك ومنه أيضًا، وهذا حتى تستجيب اللعبة للأوامر التي تدخلها.

ولذلك تحتاج إلى اتصال انترنت قوي وثابت على عكس باقي الخدمات.

ولا تحتاج خدمات بث الألعاب إلى أجهزة خاصة في أغلب الأحوال، ولكن بعض الخدمات توفر طرفيات وتعطيها مميزات مثل الوصول إلى محتوى أكثر وهكذا.

وتتيح لك بعض خدمات بث الألعاب تثبيت اللعبة على المنصة ولعبها مباشرةً دون الحاجة لبثها.

Xbox Game Pass:

يمكن القول بأن خدمة Xbox Game Pass هي أقوى خدمات البث موجودة في الوقت الحالي.

وهذا بسبب توفيرها لمكتبة واسعة ومتنوعة من الألعاب من مختلف الشركات، بالإضافة لكون ألعاب مايكروسوفت والشركات التابعة لها تصدر في اليوم الأول على الخدمة.

وتستطيع استخدام Xbox Game Pass عبر الحاسوب الذي يعمل بنظام ويندوز 10، بالإضافة إلى منصات إكس بوكس المختلفة.

وتتيح لك الخدمة تحميل الألعاب على جهازك والاستمتاع بها دون الحاجة إلى بثها عبر الإنترنت.

تمتاز Playstation Now بتوفيرها لألعاب سوني الحصرية بعد مدة، وهذا لأنها تابعة لنفس الشركة.

ويمكنك الاستمتاع بمختلف العاب بلايستيشن الحصرية على الحاسب الشخصي عبر الخدمة، ولكن لا تستطيع تحميل اللعبة على جهازك.

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وتسمح لك خدمة البث هذه بتحميلها على أجهزة بلايستيشن المختلفة طالما كنت مشتركًا فيها، ولكن لا تمتلك الخدمة مكتبة واسعة من عناوين الطرف الثالث مثل Xbox Game Pass .

وتحتاج إلى إتصال انترنت مستقر حتى تتمكن من تشغيل Playstation Now، ويجب أن يكون الاتصال مستقرًا للغاية.

وتأتي هذه الخدمة من شركة نفيديا المعروفة بتصميمها لبطاقات الشاشة الرائدة، وهي متاحة على أجهزة ماك أيضًا.

ويمكنك تشغيلها عبر جهاز Nvidia Shield الذي يعمل كواجهة للتلفاز الذكي، وتمتلك الخدمة مجموعة كبير من العناوين من مختلف الشركات.

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ولكن لم تنطلق Geforce Now بعد بشكل رسمي، وهي متاحة في مجموعة مختارة من الدول حول العالم.

وتختلف Geforce Now عن باقي خدمات البث، حيث لا تتيح لك تحميل الألعاب مجانًا ولكن تحتاج إلى شرائها داخل الخدمة.