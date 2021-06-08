تعرف على أغنى لاعبي فورتنايت.. أرباح أحدهم تتجاوز 9 مليون دولار

يراود الكثيرين حلم كسب الأموال والثراء من لعب فورتنايت، وكان هذا سببًا دفع الكثير من الآباء لتعين مُعلمين لأطفالهم حتى يتقنوا اللعبة.

ويظن البعض بأن ألعاب الفيديو ليست طريقًا للثراء، وأن هؤلاء الذين يمضون وقتهم في اللعبة ومن يدعهم يضيعون وقتهم، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ للغاية، فهناك الكثير من اللاعبين الذين حققوا ثروة كبيرة من بطولات اللعبة وبث اللعبة فقط.

كيف يمكن أن تحقق الأموال من فورتنايت؟

وتستطيع جني الأموال من فورتنايت من خلال طريقتين وهما:

الفوز في بطولات اللعبة المحلية والعالمية على حد سواء.

وتقديم بث مباشر لك وأنت تلعب فورتنايت، ولكن يجب أن تكون محترفاً فيها وأن تجمع قاعدة جماهيرية كبيرة.

وفي الحقيقة فإنك تستطيع تحقيق الأموال من وراء ألعاب الفيديو بهذين الطريقتين، وهذا لأن بطولات ألعاب الفيديو كثيرة ومنتشرة في المنطقة العربية والعالم، وتقام هذه البطولات حول مجموعة متنوعة من الألعاب وليس فورتنايت فقط.

وتعتبر فورتنايت أحد أشهر الألعاب التنافسية في الوقت الحالي، وهي لعبة لها جمهور كبير من مختلف الأعمار والفئات، وتأتي اللعبة من تطوير شركة Epic Games، وهي من نوع ألعاب Battle Royale.

والآن لنتحدث عن أشهر وأغنى لاعبي فورتنايت لعام 2021:

Kyle “Bugha” Giersdorf:

يعتبر Bugha بطل العالم في لعب فورتنايت منفرداً، وهو قادم من منطقة شرق NA التي تعرف بكونها أصعب منطقة في المنافسة في فورتنايت.

وحصل Bugha على أغلب أرباحه من فوزه بكأس بطولة العالم، وكانت جائزته في هذه البطولة 3 مليون دولار، وهذه تعتبر أعلى جائزة في بطولة ألعاب الكترونية تنافسية.

وقد صرح Bugha في مقابلة سابقاً بأنه قد حصل على أكثر من 9 مليون دولار من لعب فورتنايت بشكل تنافسي. هذا يجعله أغنى لاعب تنافسي في فورتنايت.

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Tyler “Ninja” Belvins:

ويعتبر Ninja أحد أهم مشاهير فورتنايت، وقد صنع ثروته من خلال بث اللعبة مباشرةً عبر منصة تويتش و يوتيوب و Mixer.

وقد حصل Ninja على عقود حصرية لبث اللعبة عبر منصات تويتش و Mixer، ويعتبر أحد أهم المؤثرين في تاريخ اللعبة ومن القلة التي تستمع لهم الشركة.

ويحقق Ninja شهرياً من اللعبة ما بين 400 إلى 500 ألف دولار، وبهذا يكون أحد أغنى لاعبي الفيديو عبر التاريخ.

اللاعب Harrison “Psalm” Chang:

وقد حصل اللاعب Psalm على المركز الثاني في كأس العالم للعبة فورتنايت. تمكن Psalm من الحصول على ما يتجاوز 1.8 مليون دولار من البطولات المختلفة في فورتنايت.

وينتقل Psalm حالياً للعب Valorant بدلاً من فورتنايت، ومع هذا يظل اللاعب أحد أغني لاعبيها.

William Zayt Aubin:

وبالرغم من أن Zayt قد اعتزل اللعبة منذ فترة إلى أنه قرر العودة مجدداً لها. بطولة كأس العالم القادمة التي ستقدم جائزة للفائز تقدر ب20 مليون دولار.

وتقدر أرباح Zayt بأنها تتجاوز 1.2 مليون دولار، وهذه الأرباح من فوزه بأكثر من 10 بطولات عالمية ومحلية.

وبعد أن تعرفت على أغني لاعبي في العالم، هل تفكر في احتراف اللعبة أو ترك طفلك يحاول الاحتراف فيها؟

ولكن لا يجب أن نترك محاولة احتراف ألعاب الفيديو تطغى على حياتنا اليومية. ألعاب الفيديو مثل الألعاب الرياضية يجب أن تبدأ كهواية قبل أن تصبح احترافًا.