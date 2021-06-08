أفضل تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية للتصفح الآمن

تعرف تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية بأنها طريقة آمنة لاستخدام الانترنت، حيث تعمل على إنشاء شبكة خاصة بك لا يستطيع أحد الوصول إلى المعلومات المنقولة من خلالها.

ولذلك يعتمد الكثيرين على تطبيقات VPN لما توفره من أمان إضافي لاستخدام الانترنت، وهي تساعدك أيضًا على إخفاء مكانك الحقيقي.

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ولذا تستطيع عبر الشبكات الخاصة الافتراضية أن تستخدم الموقع كأنك مقيم في الولايات المتحدة.

ويستخدمها الكثيرون في الوصول إلى المحتوى المخفي عبر خدمات البث الإلكتروني مثل نتفليكس وغيرها.

يقدم لك هذا التطبيق جميع المميزات التي تنتظرها من الشبكة الخاصة الافتراضية، وهو يأتي بأسعار مناسبة.

ويملك التطبيق خوادم في أكثر من 75 بلد حول العالم بعدد يتجاوز 1500 خادم مختلف، وهو لا يسجل استهلاك الانترنت الخاص بك.

ويستطيع المستخدمون ذو الاستهلاك العالي للإنترنت الاستمتاع به دون قيود على حجم الاستخدام، وهو يحميك ضد عمليات فحص الإتصال العميقة Deep Packet Inspection.

حيث تستخدم الشركات المزودة للانترنت هذه التقنية لمعرفة تفاصيل استهلاكك ووضع حد له.

ويعتبر التطبيق من أفضل مزودي الشبكات الخاصة الافتراضية المدفوعة.

ويوفر لك التطبيق خدمة تخزين سحابي بمساحة تصل إلى 500 جيجابايت، وهي اختيار جيد لمن يرغب في تأمين الملفات.

ويمكنك استخدام التطبيق على الحاسب الشخصي أو الهواتف المحمولة بأنواعها.

يمتاز هذا التطبيق بمجموعة من العروض والتخفيضات المستمرة عليه، ويمكنك أن تحصل عليه بسعر مخفض في عروض يوم الجمعة.

ولكن لا يستطيع التطبيق تشغيل خدمات البث المختلفة بالرغم من ادعاء الشركة بدعمها.

ولذلك لا ينصح باستخدامه مع محبي مشاهدة المحتوى بكثرة.

ويوفر لك التطبيق أكثر من 32 ألف خادم مختلف موزعين على 78 دولة حول العالم.

ويمكنك استخدام التطبيق على الحاسب الشخصي أو الهواتف المحمولة بأنواعها.

يستطيع هذا التطبيق تخصيص موقعك الجغرافي بناءً على الوظيفة التي تحتاجها.

ويعني هذا أنك تستطيع الاتصال بشبكة نيتفيلكس وأنت في الولايات المتحدة، ولكن تستخدم جوجل كأنك في السعودية.

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وهذا ما يجعل التطبيق مناسبًا لاستخدامات المتعددة، كما أنه يوفر مستوى قوي من الحماية لاتصالك.

ولكن تتأثر سرعات الانترنت بشكل كبير مع هذا التطبيق، حيث تنخفض سرعة التحميل لأقل من نصف السرعة الأصلية.

ويعمل التطبيق بشكل جيد مع جميع خدمات بث المحتوى المختلفة، ولذا هو من أفضل تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية لمشاهدة المحتوى.

ويمكنك استخدام التطبيق على الحاسب الشخصي أو الهواتف المحمولة بأنواعها.

يعتبر هذا التطبيق أحد تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية الجديدة نسبيًا، وهو تابع لشركة ProtonMail أحد أفضل خدمات البريد الإلكتروني المؤمنة.

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ويوفر لك التطبيق نسخة مجانية، ولكن بسرعات أقل وعدد أقل للبلاد التي يمكنك أن تتصل بها.

ويمكنك استخدام التطبيق مع جميع خدمات البث باستثناء نيتفليكس التي رفضت تشغيله.