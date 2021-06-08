تخصيص ويندوز 10 بشكل كامل عبر هذه التطبيقات

يمتاز ويندوز 10 بإمكانيات تخصيص كبيرة عبر التطبيقات الخارجية التي يمكن تثبيتها عليه، ويمكنك تحويل شكل النظام تمامًا عبر هذه التطبيقات.

ويعتبر البعض أن ويندوز 10 افضل من نظام ماك وأنظمة التشغيل الأخرى بسبب إمكانيات التخصيص الكبيرة فيه.

وتساعدك هذه التطبيقات على تغيير النظام بشكل كامل وجعله مختلفًا، وهي تضيف مجموعة من المميزات أو تغير شكل الواجهة.

أداة EarTrumpet

يسمح لك هذا التطبيق بالتحكم في إعدادات الصوت بشكل كامل عبر أيقونات النظام، وتستطيع من خلاله التحكم في مستوى صوت كل تطبيق على حدة.

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وتمتاز هذه الأداة بكونها مجانية تمامًا ومفتوحة المصدر، ولذا فهي تحصل على التحديثات بشكل مستمر.

وهي تعمل مع جميع نسخ ويندوز 10، ويمكنك تثبيتها عبر متجر تطبيقات ويندوز 10.

وتستطيع تعيين أزرار سريعة للتحكم في مستوى الصوت للتطبيقات المختلفة بضغطة زر سريعة.

ويمكنك تحميل الأداة مجانًا من هنا.

أداة WinDynamicDesktop:

تقدم لك هذه الأداة أحد المميزات الهامة من نظام ماك، وهذا يعني تحويل جميع الخلفيات تلقائيًا لتناسب الوضع المظلم تلقائيًا.

وقبل استخدام الأداة يجب أن تقوم بتحميلها من متجر ويندوز مجانًا.

وبعد ذلك تقوم بفتح الأداة، ثم تحديد موقعك والوقت حتى تتغير الخلفية بشكل تلقائي مع مواعيد شروق الشمس وغروبها.

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وتجعلك الأداة تشعر بأنك تغير خلفية ويندوز 10 تلقائيًا دون أي تدخل منك، وتعمل الأداة مباشرةً مع تشغيل ويندوز 10.

ويمكنك تخصيص الخلفية والواجهة كما ترغب بالإضافة إلى استخدام التخصصات المتاحة داخل التطبيق مباشرةً.

أداة Lively Wallpaper:

تسمح لك هذه الأداة مفتوحة المصدر بأن تضع خلفيات متحركة لنظام ويندوز 10 كما ترغب.

وتستطيع عبر هذه الأداة اختيار خلفية من مختلف التنسيقات مثل: الفيديو وصفحات الانترنت وبث الفيديو المباشرة بالإضافة إلى الصور المتحركة أيضًا.

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وقد صدر تحديث جديد للأداة يسمح لك بتغيير تظليل شريط الأدوات، حيث يمكنك جعل الشريط شفافًا إن كنت تفضل ذلك.

أدوات PowerToys:

تعتبر هذه المجموعة أحد أهم الأدوات التي يمكنك تثبيتها على ويندوز 10 لتغير من استخدامه بشكل كامل.

وهي تعمل على ترقية استخدام متصفح الملفات وإضافة مميزات جديدة له، حيث يمكنك من خلال هذه الأداة القيام بالأمور التالية:

تغيير حجم الصور بضغطة زر

تحويل النوافذ لتصبح مناسبة للشاشات الكبيرة.

تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح

تحسين عملية البحث عبر الويندوز

ولكن تعتبر هذه الأدوات احترافية للغاية، ولذا يجب عليك العمل معها بحذر فهي لا تناسب جميع المستخدمين.

أداة RoundedTB:

تسمح لك هذه الأداة بتحويل أطراف النوافذ جميعها إلى أطراف دائرية، وهذا ما ستسمح به مايكروسوفت في تحديثها القادم أيضًا.

ويمكنك عبر هذه الأداة جعل حواف شريط المهام دائرية بالإضافة إلى جميع حواف النوافذ والتطبيقات.

وتحتاج لبعض التعديل والتجربة في الأداة حتى تجد الشكل المناسب لك، ويمكنك تثبيتها مجانًا عبر متجر تطبيقات ويندوز 10.