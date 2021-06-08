أفضل متصفحات الإنترنت التي تعمل مع نظام ماك

يظن البعض أن نظام ماك لا يملك إلا سفاري، ولكن هذا اعتقاد خاطئ حيث يمكنك استخدام أي متصفح معه.

وبالرغم من كون سفاري هو التطبيق الرسمي للنظام، إلا أنه لا يكون الأفضل دائمًا بسبب التقنيات التي تعتمد عليها آبل في تطوير سفاري.

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وفيما يلي إليكم مجموعة من أفضل المتصفحات التي يمكن استخدامها مع نظام ماك.

جوجل كروم:

يعتبر جوجل كروم التطبيق الأشهر حول العالم في تصفح الإنترنت، وذلك لأنه يقدم مجموعة كبيرة من المميزات والإضافات.

وتعمل إضافات جوجل كروم على تقديم المزيد من المميزات إليه، وتجعل استخدامه أفضل وأسهل ولذا يفضله الكثيرون.

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ويتميز المتصفح بتوافقه مع هواتف أندرويد، حيث تستطيع إرسال الروابط من وإلى الهاتف عبره، ولكن يحتاج متصفح كروم مساحة ذاكرة عشوائية أكبر من غيره.

ولذلك لا ينصح باستخدامه مع الأجهزة الضعيفة أو القديمة.

مايكروسوفت إيدج:

يمكنك تحميل مايكروسوفت إيدج على أجهزة ماك، وهو يقدم جميع المميزات التي تتواجد في نسخة أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز.

وقد حصل إيدج على الكثير من الإهتمام العالمي حديثًا، وذلك بسبب اعتماده على مشروع Chromium الذي جعله أسرع كثيرًا.

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بالإضافة إلى ذلك فإنك تستطيع تثبيت إضافات جوجل كروم على متصفح إيدج، وهذه ميزة هامة لمن لا يرغب في استخدام جوجل كروم.

ويمكنك تثبيته على هاتفك أيضًا حتى تستقبل وترسل الصفحات عبره.

Brave:

يعتبر متصفح Brave الاختيار الأول لمحبي الخصوصية، وقد حقق المتصفح نجاحًا باهرًا على أجهزة ويندوز والهواتف المحمولة.

ويمتاز التطبيق بوجود أداة لإدارة كلمات المرور مبنية بداخله، وهي أداة قوية يمكن الاعتماد عليها دون تطبيقات الطرف الثالث.

وبالإضافة إلى ذلك فإنك تستطيع تخصيص تجربة التطبيق بالكامل، ويعني هذا تحديد المواقع التي ترغب في حظرها أو منع ظهور الإعلانات بداخلها.

ويوفر المتصفح في استهلاك البطارية كثيرًا، ولذا يعتبر من أفضل المتصفحات للأجهزة المحمولة بشكل عام.

Vivaldi:

يمتاز Vivaldi بكونه قابلًا للتخصيص بشكل كبير، حيث يمكنك تغيير شكل الواجهة كما ترغب.

وتستطيع تغيير طريقة عرض المواقع وترتيبها في الواجهة، بالإضافة إلى استخدام إضافات جوجل كروم بداخله.

ويمتلك التطبيق مجموعة كبيرة من اختيارات الخصوصية التي يمكنك التحكم فيها، وتستطيع من خلاله تحديد المواقع التي تتبعك وحظرها أو إعطائها الصلاحيات.

أوبرا:

يقدم أوبرا تجربة تصفح مختلفة، وذلك بسبب اختلاف واجهته والتطبيقات المتاحة بداخله.

وتستطيع من خلال متصفح أوبرا التحكم في استهلاك الذواكر العشوائية في حاسبك، ويمكنك أيضًا استخدام تقنية الاتصال المشفر VPN لحماية بياناتك.

كما تقدر على ربط منصات التواصل الاجتماعي به، وذلك حتى تتمكن من الرد على الرسائل مباشرةً بشكل سريع.