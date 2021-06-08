أفضل أجهزة لابتوب لتشغيل ماين كرافت والاستمتاع بها بأعلى جودة

ينظر البعض إلى ماين كرافت على أنها أهم لعبة صدرت في العشر سنوات الأخيرة ،ويرون بأنها تحفة فنية لن تتكرر.

وفي الحقيقة فإن Minecraft تمكنت من تحقيق نجاح جماهيري ونقدي كبير جعلها تتربع على عرش ألعاب العالم المفتوح Sandbox والتي يمكن أن يحدث أي شيء فيها على الرغم من وجود منافسة قوية في هذا المجال.

تعطيك ماين كرافت حرية في إنشاء عوالم ومستويات جديدة داخل اللعبة وهو ما يجعل محتوى اللعبة متجدد.

توجد نسخة من لعبة ماين كرافت لأي جهاز بدايةً من الهواتف وحتى أجهزة الواقع الافتراضي وأنظمة لينكس أيضاً.

ويظن البعض أنها لا تحتاج إلى جهاز قوي لتشغيلها، ولكن ومع التحديثات الأخيرة للعبة أصبحت تقدم مستوى رسومي قوي ويحتاج إلى جهاز قوي ليتمكن من تشغيله.

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تشغيل ماين كرافت على أجهزة الكومبيوتر:

تمتلك ماين كرافت أكثر من نسخة على أجهزة الكومبيوتر تختلف بحسب المنصة التي تم بناء اللعبة عليها.

هناك نسخة Minecraft Java ونسخة Minecraft Bedrock.

يستخدم جهاز الكومبيوتر بشكل أساسي نسخة Minecraft Java وهي تشمل نسخة أخرى تدعى Minecraft RTX، وتستخدم المنصات الأخرى نسخة Minecraft Bedrock لأنها لا تدعم تقنيات Java.

مواصفات تشغيل Minecraft Java :

أقل مواصفات لتشغيل اللعبة:

معالج مركزي intel Core i3 الجيل الثالث أو AMD A8 7600

ذاكرة عشوائية بحجم 2 جيجابايت

نظام تشغيل ويندوز 7

بطاقة رسومية مدمجة من انتل الجيل الرابع أو Radeon R5 .

أو بطاقة رسومية منفصلة GeForce 400 من نيفيديا أو Radeon HD 7000 من AMD

مساحة تخزين على القرص الصلب على الأقل 1 جيجابايت

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المواصفات التي تنصح بها اللعبة:

معالج مركزي Core i5 من انتل الجيل الرابع أو AMD A10 7800

ذاكرة تخزين عشوائية 4 جيجابايت

نظام تشغيل ويندوز 10 أو macOS 10.13 High Sierra

بطاقة رسومية منفصلة GeForce 700 من نيفيديا أو Radeon Rx 200 من AMD

ذاكرة عشوائية لبطاقة الرسوميات 256 ميجابايت

مساحة تخزين على القرص الصلب 4 جيجابايت

يمكنك أيضاً تشغيل نسخة Bedrock على أجهزة ويندوز 10 وهي تتطلب مواصفات أقل من التي ذكرناها في الأعلى وتختلف في المعالج المركزي حيث يمكن أن يكون Intel Celeron J4105 أو AMD FX-4100.

وكما ترى فإن مواصفات تشغيل ماين كرافت على ويندوز 10 ليست مرتفعة. هذا لا يعني أن اللعبة ستعمل بكفاءة عالية مع هذه المواصفات.

وهذا لأن المواصفات بالأعلى هي المواصفات الرسمية التي تم إطلاقها مع اللعبة في 2009. بالطبع اختلفت كثيراً الآن مع التطورات الكثيرة التي حصلت عليها اللعبة.

وإذا كنت ترغب في تشغيل Minecraft RTX ستحتاج إلى جهاز بمواصفات أقوى من هذه بالتأكيد ويجب أن يمتلك بطاقة رسومية من عائلة RTX من نفيديا مهما كانت قوتها.

أفضل أجهزة لابتوب لتشغيل ماين كرافت على ويندوز 10:

يمكنك اختيار واحد من الأجهزة الموجودة بالأسفل للاستمتاع بلعبة ماين كرافت على ويندوز 10 مهما كانت نسختها. بعض هذه الأجهزة ستكون قادرة على تشغيل نسخة RTX من اللعبة وسوف نذكرها في وقتها.

جهاز Lenovo IdeaPad 3 أفضل جهاز اقتصادي:

يأتي هذا اللابتوب بمعالج مركزي من انتل الجيل العاشر Core I3-1005G1 ومساحة ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وقرص SSD بمساحة تخزين 256 جيجابايت، وهي مواصفات كافية للغاية لتشغيل نسخة Jave من ماين كرافت دون أي مشاكل.

لا يمتلك الجهاز بطاقة رسومية منفصلة ولذا لن يستطيع تشغيل Minecraft RTX ولكن سيعمل بكفاءة مع النسخة العادية من اللعبة، وكما أنه يأتي بشاشة بحجم 15.6 بوصة مناسبة للعبة وتصميم أنيق.

يعتبر هذا الجهاز أحد الاختيارات الاقتصادية لتشغيل اللعبة، وهو مناسب لمختلف الأعمال المكتبية أيضاً إلى جانب تشغيل ماين كرافت.

لابتوب Acer Swift 3 أنحف جهاز لتشغيل ماين كرافت:

وإذا كنت من محبي السفر وترغب في جهاز فأنك تستطيع الاعتماد على لابتوب Acer Swift 3 بشاشة بحجم 14 بوصة.

يستخدم الجهاز معالج AMD Ryzen 4000 وهو الذي أثبت كفاءته في تشغيل البرامج الثقيلة والألعاب المختلفة بأداء جيد.

يأتي المعالج باختياري إما 6 أنوية داخلية أو 8 أنوية مع بطاقة رسومية مدمجة من Radeon .ويمكنك الاختيار بين مساحة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت للذاكرة العشوائية ومساحة قرص SSD تصل إلى 512 جيجابايت.

وبسبب حجم الشاشة المناسب وهو 14 بوصة يصبح الجهاز مناسباً للسفر والتنقل الكثير. أداء بطارية جيد يستمر لفترات طويلة.

لابتوب Dell G3 3500:

ينتمي هذا الجهاز إلى فئة Entry Level التي تقدم مواصفات قوية بسعر مقبول ومناسب،. أول فئة في الأجهزة المخصصة للألعاب بشكل أساسي.

يمتاز الجهاز بوجود بطاقة رسومية خارجية هي GTX 1650 ستكون قادرة على التعامل مع ماين كرافت وتشغيلها بكفاءة عالية. هذا ينطبق أيضاً على باقي الألعاب بشكل عام.

تأتي الشاشة بحجم 15.6 بوصة و تردد 144 هرتز مما يجعلها مناسبة للألعاب السريعة وبالطبع يجعل ماين كرافت ممتعة للغاية.

أما من ناحية المعالج فإن Dell G3 يأتي بمعالج من الجيل العاشر من انتل وهو Core i5-10300H المخصص للألعاب بالإضافة إلى ذاكرة تخزين عشوائي 8 جيجابايت وقرص SSD بمساحة 256 جيجابايت.

لابتوب Lenovo Legion 5 :

تعتبر عائلة Legion من لينوفو أحد أفضل أجهزة الألعاب، يقدم مجموعة من المواصفات في مختلف الفئات السعرية المناسبة للجميع.

وقد وقع اختيارنا على Lenovo Legion 5 لأنه يأتي ببطاقة rtx 2060 التي تدعم تقنيات RTX مما يجعلها مناسبة للاستمتاع بنسخة RTX من ماين كرافت.

ويستخدم الجهاز معالجاً مركزياً من AMD يعتبر الأقوى لديها حتى الآن وهو AMD ryzen 7 4800H بالإضافة إلى 16 جيجابايت كذاكرة تخزين عشوائي وقرص صلب من نوع M.2 SSD السريع بحجم بحجم 512 جيجابايت.

لابتوب Alienware M15 R4 أفضل لابتوب لتشغيل ماين كرافت RTX:

يقدم هدا الجهاز أقوى عتاد في قائمتنا يجعله قادراً على تشغيل ماين كرافت RTX وأي لعبة قوية أخرى بسهولة.

يأتي الجهاز ببطاقة رسومية RTX 3080 وهي أقوى ما قدمت نفيديا حتى يومنا هذا في الأجهزة المحمولة. إضافة إلى معالج مركزي من انتل Core I7 10870H ثماني النواة من الجيل العاشر من انتل مع 32 جيجابايت ذاكرة تخزين عشوائي و 1 تيرابايت للقرص الصلب من نوع M.2 SSD.

ويستخدم الجهاز شاشة بحجم 15.6 بوصة مع معدل تحديث 300 هرتز ،وهو ما يجعله أفضل لابتوب ألعاب على الإطلاق.