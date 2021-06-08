قدمت شركة آبل خليفة macOS Big Sur في كلمتها ضمن الحدث الرئيسي السنوي WWDC، بحيث يطلق على الإصدار التالي من نظام تشغيل Mac اسم macOS Monterey.

ويصبح إصدارًا تجريبيًا للمطورين قريبًا، ويصبح الإصدار المثبت سابقًا من macOS في وقت لاحق من العام.

ومن أبرز الميزات التي تأتي مع macOS Monterey ميزة Universal Control.

وباستخدام لوحة المفاتيح والفأرة أو لوحة التتبع عبر جهاز ماك، يمكن للمستخدمين التحكم في أجهزة آيباد أو أجهزة ماك الأخرى القريبة.

وباستخدام لوحة مفاتيح وفأرة واحدة، يمكن للمستخدمين التبديل بين التحكم في أي من الأجهزة. ولكن يمكنها أيضًا السماح بالتنقل بينهم جميعًا، مع عمل السحب والإفلات عبر كل جهاز.

ويجلب macOS Monterey الجديد أيضًا الاختصارات Shortcuts من iOS إلى ماك. وتعد أداة الأتمتة نظامًا أكثر وضوحًا من Automator أو AppleScript، ويحصل كلاهما على الدعم.

وباستخدام محرر الاختصارات، يمكنك ربط سلسلة من الإجراءات معًا لتصميم اختصارات لسير العمل الخاص بك.

وتضيف آبل الاختصارات في جميع أنحاء نظام التشغيل macOS Monterey حتى تتمكن من تشغيلها بغض النظر عن التطبيق المفتوح.

ويتضمن متصفح سفاري عبر macOS Monterey على ميزات الخصوصية والأداء، ولا سيما في نظامه الجديد لعرض واستخدام علامات التبويب.

وأعادت شركة آبل تصور تجربة التصفح وقامت بتقطير شريط الأدوات إلى عناصره الأساسية مع علامات التبويب الأكثر حداثة.

وهناك طريقة جديدة لاستخدام علامات التبويب مع مجموعات علامات التبويب التي تتيح لك حفظ علامات التبويب وإدارتها دون ازدحام شريط علامات التبويب.

وتركز تحديثاته الرئيسية الأخرى أيضًا على إضافة ميزات جديدة إلى الرسائل، بالإضافة إلى تحسين الدعم لأجهزة ماك العاملة بمعالجات Apple Silicon. كما تعمل أيضًا على تحديث جهاز ماك بميزات أساسية لنظام iOS 15 الجديد.

ويتضمن ذلك ميزة SharePlay التي تتيح مشاركة الأفلام والموسيقى والمزيد أثناء إجراء مكالمة فيس تايم.

آبل تكشف عن macOS Monterey:

بالنظر إلى أنه يتيح مشاركة هذه المعلومات مع من يريد المستخدمون العمل معهم، فقد أضافت آبل أيضًا إلى الخصوصية الحالية لنظام macOS.

وتمامًا كما هو الحال مع iOS 15 و iPadOS 15، يمنع Mail قدرة مرسلي البريد الإلكتروني على اكتشاف متى يقرأ المستخدمون بريدهم الإلكتروني.

وتم إحضار التركيز أيضًا من نظام التشغيل iOS 15 الجديد. ويمكن للمستخدمين ضبط وضع التركيز عبر أجهزتهم، الذي يقوم بتصفية الإشعارات غير ذات الصلة – ويمكنه الرد على المستخدمين الآخرين تلقائيًا.

وتم توسيع تطبيق الترجمة من آبل. وتتوفر ميزاته الآن على مستوى النظام. وتقول الشركة: يمكنك ترجمة النص في أي مكان، حتى في العديد من التطبيقات الخارجية. وما عليك سوى تحديد النص والنقر بزر الفأرة الأيمن وتحديد الترجمة لمشاهدة الترجمة على الفور.

ويتم أيضًا تلقائيًا ترقية المستخدمين الذين يدفعون مقابل خدمات آيكلاود إلى iCloud Plus، مما يضيف ميزات خصوصية جديدة إلى ماك، بما في ذلك الشبكة الخاصة الافتراضية VPN.

وترتبط بعض ميزات macOS Monterey بشكل مباشر بالعتاد، حيث إن وضع الطاقة المنخفضة الجديد يدير التطبيقات المستهلكة للطاقة والمعالجة، مما يعني إطالة عمر البطارية.

واستمرارًا للاستخدام المتزايد للصوت المكاني عبر نظام آبل البيئي، فإن macOS Monterey يدعمه لجلب صوت يشبه المسرح إلى AirPods Pro أو AirPods Max.

ويتم توفير الإصدار التجريبي الأول للمطورين من macOS Monterey على الفور. وتبدأ الإصدارات التجريبية العامة في شهر يوليو. ويتم إصدار النسخة النهائية للمستخدمين في الخريف.

ويعمل macOS Monterey الجديد عبر نماذج ماك التالية: