آبل تسهل الاستماع عبر AirPods والعثور عليها

تحصل مجموعة AirPods من شركة آبل على عدد من التحسينات في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك ميزة تعزيز المحادثة الجديدة Conversation Boost لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات سمعية خفيفة.

كما تحصل المجموعة على تكامل أفضل مع شبكة Find My لتحديد موقع العناصر المفقودة، ودعم الصوت المكاني عبر Apple TV في tvOS.

وتم الإعلان عن ميزة تعزيز المحادثة الجديدة لأجهزة AirPods، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر مطوري آبل العالمي WWDC 2021، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من تحديات سمعية خفيفة على المشاركة في المحادثة.

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وتستفيد ميزة Conversation Boost من الصوت الحسابي وميكروفونات تكوين الشعاع لتسهيل السمع.

وتحاول سماعات الرأس عزل صوت الشخص الذي أمامك باستخدام أدوات تتيح للمستخدم التحكم في مقدار الضوضاء المحيطة المسموح بها.

وكشفت آبل أيضًا أن AirPods تعمل مع شبكة Find My الموسعة، التي تتضمن AirTag.

وباستخدام منارة بلوتوث آمنة، تنقل AirPods موقعها إلى شبكة آبل وتعود إلى تطبيق Find My.

وسيكون لدى AirPods في Find My عرض تقريبي، وذلك حتى يتمكن المستخدمون من العثور على الموقع المحدد بسهولة أكبر.

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آبل تحدث مجموعة AirPods:

يمكن للمستخدمين إرسال “Chirp” إلى سماعات الرأس التي تساعد أيضًا في العثور عليها، وهي متاحة عندما تكون AirPods في علبتها أو دونها.

وهناك ميزة أخرى جديدة هي تنبيه الفصل، الذي ينبه المستخدمين إذا تركوا AirPods الخاصة بهم في مكان ما.

وتحصل AirPods أيضًا على دعم الصوت المكاني في tvOS، مما يمنح المشاهدين تجربة صوت محيطي كاملة دون إزعاج بقية المنزل.

وباستخدام الصوت المكاني عبر Apple TV، يمكن للمستخدمين محاكاة Dolby Atmos عبر بث المحتوى دون إعداد مكبر صوت احترافي.

وتأتي ميزات الصوت المكاني أيضًا إلى فيس تايم FaceTime مع iOS 15، بينما تدعم آبل ميوزك Dolby Atmos.

وتعلن AirPods و iOS 15 أيضًا عن الإشعارات للمستخدمين عند تشغيل سماعات الرأس الخاصة بهم. ويتكامل هذا مع إعدادات التخصيص والتحكم في الإشعارات الجديدة في iOS 15.

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