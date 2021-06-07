هل تزيد آبل من سعة تخزين آيكلاود الأساسية

في شهر يونيو 2011، كان ستيف جوبز قد ظهر بشكل علني للكشف عن آيكلاود iCloud في WWDC في ذلك العام، وهي إستراتيجية جديدة لشركة آبل لإجراء نسخ احتياطي ومزامنة للنظام البيئي الكامل للأجهزة.

وأرادت آبل التخلص من الإحراج الذي كان يمثله MobileMe وتهيئة نفسها للمستقبل، حيث يستضيف العملاء جميع بياناتهم في السحابة.

وقطعت خدمة آيكلاود شوطًا طويلاً منذ إطلاقها لنظام iOS 5. ولكن الشيء الوحيد الذي ظل كما هي السعة المجانية من آيكلاود عند 5 جيجابايت.

وقبل آيكلاود، كان عرض آبل السحابي هو MobileMe الذي كان متاحًا فقط كخدمة مدفوعة بسعر 99 دولار سنويًا لتخزين 20 جيجابايت. ويمكن شراء سعة تخزين إضافية تصل إلى 40 جيجابايت.

اقرأ أيضًا:

وعلى عكس MobileMe، كان إعلان آبل أنها تبدأ بمنح 5 جيجابايت مجانًا صفقة كبيرة في ذلك الوقت لمستخدميها.

وتضمنت الخدمات الأخرى المدعومة بالإعلانات مثل جوجل مساحات تخزين أكبر بكثير دون تكلفة، حتى أن بعضها يقدم صفقات تخزين غير محدودة.

وفي الوقت الحاضر، فإن مساحة 5 جيجابايت المجانية بالكاد تكفي لتخزين صور المستخدم ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها في رحلة واحدة.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تكهن الناس حول كيفية تغيير خطة تخزين آيكلاود الأساسية بمرور الوقت، مثل إضافة جيجابايت إضافية مع مشتريات أجهزة آبل الجديدة، أو زيادة مساحة التخزين الأساسية بما يتماشى مع زيادات تخزين آيفون الأساسية.

ولكن ما حدث هو أن آبل لم تفعل شيئًا أبدًا.

وأدركت آبل الطلب على المزيد والمزيد من السعة التخزينية عن طريق تعديل التكلفة وزيادة سعة مستويات آيكلاود المدفوعة في عدة مناسبات. ولكن الخطة الأساسية المجانية البالغة سعتها 5 جيجابايت ظلت كما هي.

اقرأ أيضًا:

سعة آيكلاود المجانية لا تتغير:

عندما تم إطلاق آيكلاود، كان من الممكن للعملاء شراء خطة مدفوعة تبدأ من 10 جيجابايت وبحد أقصى 50 جيجابايت بتكلفة تصل إلى 100 دولار في السنة.

وفي عام 2014، انتقلت آبل إلى أسعار آيكلاود الشهرية. وقدمت 20 جيجابايت مقابل 0.99 دولار شهريًا وما يصل إلى 1 تيرابايت مقابل 19.99 دولار في الشهر.

وتغيرت هذه المستويات مرة أخرى في عام 2015. وأصبح بإمكانك الحصول على 50 جيجابايت مقابل 0.99 دولار في الشهر، و 200 جيجابايت مقابل 2.99 دولار في الشهر، وانخفض سعر خطة 1 تيرابايت إلى 9.99 دولار في الشهر.

وأضافت آبل في عام 2017 خطة 2 تيرابايت مقابل 19.99 دولار شهريًا. وبعد أقل من عام، أزالت آبل خطة 1 تيرابايت وقللت سعر خطة 2 تيرابايت إلى 9.99 دولار في الشهر.

كما سمحت للمستخدمين بمشاركة خطط 200 جيجابايت و 2 تيرابايت مع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة.

اقرأ أيضًا: أفضل 4 بدائل Google Photos لعام 2021

لا تغيير في السعر:

قدمت آبل في العام الماضي تطورًا جديدًا في خدمة آيكلاود المدفوعة من خلال إطلاق حزمة Apple One. وجمعت الحزمة بين التخزين السحابي ومجموعة متنوعة من خدمات محتوى آبل.

وأصبح بإمكانك الحصول على آيكلاود بسعة 4 تيرابايت للمرة الأولى. وذلك من خلال الاشتراك في كل من Apple One Premier وخطة آيكلاود بسعة 2 تيرابايت.

وتقوم آبل بتعديل المستويات المدفوعة بشكل متكرر إلى حد ما. ولكنها ظلت ثابتة عند 5 جيجابايت فقط للخطة المجانية طوال الوقت.

ومع تركيز آبل الحديث على الخدمات من أجل نمو الإيرادات، يبدو أنه لن يكون لديها أبدًا حافزًا لزيادتها.

وعادةً ما تكون عروض الخدمات المنافسة من الشركات الأخرى أكثر سخاءً عندما يتعلق الأمر بخياراتها المجانية.

على سبيل المثال، تمنح جوجل كل حساب من حساباتها 15 جيجابايت مجانًا لتخزين الصور والبريد الإلكتروني والملفات.

وتعتبر مساحة 5 جيجابايت غير كافية للمستخدمين. وفي حال كانت سعة الخطة المجانية تتطابق بدلاً من ذلك مع خطة جوجل عند 15 جيجابايت، فإن ذلك يتيح لمستخدمي آبل تجربة بعض مزايا المزامنة السحابية. ومن ثم يتم إقناعهم بالالتزام بخطة مدفوعة.

اقرأ أيضًا: