ديل تواجه مشاكل بسبب حواسيب Alienware

تم رفع دعوى قضائية ضد شركة ديل في كاليفورنيا بسبب مزاعمها بأن الحاسب المحمول Alienware Area-51m R1 يوفر إمكانية ترقية غير مسبوقة.

ويتهم روبرت فيلتر، أحد عملاء Alienware، الشركة بتنفيذ حملة تسويقية مضللة، حيث وعدت بأن المكونات الأساسية للحاسب المحمول، بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، يمكن استبدالها بنماذج أكثر قوة.

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وبعد مرور عام، تم الإعلان عن خليفة Alienware Area-51m R1 بمكونات جديدة غير متوفرة كترقيات للنموذج الأصلي.

وتقول الدعوى: تم تضليل المستهلكين من خلال الحملة التسويقية المضللة من ديل ودفعوا زيادة كبيرة بسبب أن قابلية الترقية غير المسبوقة توفر لهم المال على المدى الطويل من خلال السماح لهم بترقية المكونات الأساسية للحاسب المحمول بدلاً من الاضطرار إلى شراء جهاز جديد.

أعلنت ديل عن Alienware Area 51-m R1 في CES 2019. وقدم الحاسب مجموعة متنوعة من خيارات وحدة المعالجة المركزية من الجيل الثامن والتاسع (بما في ذلك معالجات i7-8700 أو i7-9700K أو i9-9900K) وبطاقات الرسومات (بما في ذلك Nvidia RTX 2070 و 2080).

ديل تواجه مشاكل:

عندما تم الإعلان عن Alienware Area 51-m R2 في شهر مايو التالي، فقد جلب معالجات الجيل العاشر من إنتل ووحدات معالجة الرسوميات الجديدة غير المتوفرة كترقيات لـ Alienware Area 51-m R1.

وبحسب الوعود المحددة التي قدمتها ديل عندما أعلنت عن الحاسب المحمول الأصلي، فمن الواضح أنها لم تخالف أيًا منها من الناحية الفنية.

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وقالت: يدعم الحاسب المحمول معالجات إنتل التي تستخدم مجموعة شرائح Z390. التي كانت متوافقة مع معالجات الجيل الثامن والتاسع في Alienware Area 51-m R1.

ومع ذلك، عندما أعلنت ديل عن Alienware Area 51-m R2. فقد استخدمت معالجات إنتل الجديدة من الجيل العاشر مجموعة شرائح جديدة من سلسلة 400.

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وبالنظر إلى أنه كان قرار إنتل تغيير شرائحها، يمكن القول: إن هذا القرار كان خارج سيطرة ديل.

وتزعم الدعوى أنه كان على ديل أن تدرك أن منتجات إنتل وإنفيديا غير المعلنة لن تعمل مع الحاسب المحمول. وتدعي أن ديل تعمل عن كثب مع كلتا الشركتين، وأنه يجب أن تعرف مواصفات منتجاتها قبل أن تصبح علنية.

وتقول الدعوى: أطلقت ديل حملة عالمية لتضليل الجمهور بأن Alienware Area 51-m R1 قابل للترقية. وذلك مع المعرفة الكاملة بأن تصميمه لا يمكن أن يستوعب شرائح إنتل وإنفيديا المستقبلية.