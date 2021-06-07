أهم ألعاب منصة إكس بوكس المنتظرة

تزداد مكتبة ألعاب منصة إكس بوكس تنوعًا عن ما مضى، وهذا بسبب الاستحواذات المستمرة التي تقوم بها مايكروسوفت.

وقد استحوذت مايكروسوفت في الفترة الماضية على استوديوهات Bethesda لإنتاج الألعاب، وهذا يعني أننا قد نرى ألعاب حصرية مميزة قريبًا لمنصة إكس بوكس.

وبالرغم من أن منصة إكس بوكس توفر خدمات رقمية أفضل مثل اشتراك Gamepass المميز، إلا جهاز سوني بلاي ستيشن 5 يمتاز بمجموعة من الألعاب الحصرية تجعله في مقدمة المنافسة.

Bright Memory: Infinite

تأتي هذه اللعبة من مطور صيني يدعى FYQD، وهي لعبة تصويب من منظور الشخص الأول.

وتدور اللعبة في عالم مستقبلي حيث يتعرض كوكب الأرض لهجوم شرس يهدد الحياة على سطحه.

ومن المنتظر أن تصدر اللعبة هذا العام على الحاسب الشخصي وأجهزة إكس بوكس.

The Ascent

تتحدث هذه اللعبة عن عالم ذو طابع صناعي تطوري CyberPunk، وهي من تطوير استوديو العاب مستقل يدعى Neon Giant.

تصدر اللعبة حصريًا على أجهزة مايكروسوفت من الجيل السابق والحالي بالإضافة إلى الحاسب الشخصي لاحقًا هذا العام.

وتدور قصة اللعبة حول عامل في مجموعة شركات تسيطر على العالم تدعى The Ascent.

ويجب عليك أن تتمكن من النجاة في هذا العالم بعد انهيار الشركة.

وتنتمي اللعبة إلى نوع Action RPG.

Halo Infinite

كان من المفترض أن تصدر هذه اللعبة مع إطلاق جهاز إكس بوكس Series X الجديد من مايكروسوفت، ولكن عانت من بعض التأجيلات.

وتدور اللعبة حول عودة البطل Master Chief إلى العالم بعد اختفائه لمدة 5 أعوام، ويفترض أن تكون هذه اللعبة أول جزء من السلسلة الجديدة.

وتصدر اللعبة كذلك على أجهزة مايكروسوفت القديمة والحاسب الشخصي أيضاً.

Senua’s Saga: Hellblade II

تعتبر هذه اللعبة هي الجزء الثاني من سلسلة Senua Sacrifice التي صدرت في السابق.

وتمكن الجزء الأول من اللعبة من تحقيق نجاحات باهرة على الصعيد التجاري والنقدي، ولذا يتوقع الجميع نجاح الجزء الثاني.

اقرأ أيضاً:

ولم يعلن بعد عن موعد صدور هذا الجزء، ولم نحصل منه إلا على عرض دعائي قصير، ويتوقع أن يكون حصريًا لمنصة إكس بوكس.

Fable

تعود سلسلة Fable المحبوبة مجددًا إلى منصات إكس بوكس من مايكروسوفت، وهي من أوائل الألعاب التي صدرت على الأجيال السابقة.

ولا توجد الكثير من المعلومات بعد عن اللعبة حيث لم يظهر منها سوى إعلان واحد، ولكن من المتوقع أن نعرف المزيد عنها هذا العام.

اقرأ أيضاً: تنزيل ماين كرافت عبر كافة أجهزتك سواء الهاتف أو الحاسب

The Elder Scrolls 6

تعتبر هذه اللعبة هي الجزء السادس من سلسلة The Elder Scroll المحبوبة، وهي من أقدم ألعاب Bethesda.

اقرأ أيضاً:

وتدور الكثير من الشائعات حول هذه اللعبة، ولذلك بعد استحواذ مايكروسوفت على Bethesda حيث من المتوقع أن تكون حصرية لأجهزة إكس بوكس.