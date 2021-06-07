أغنى رجل في العالم ذاهب إلى الفضاء

يذهب أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، إلى الفضاء في أول رحلة بطاقم من New Shepard، وهي سفينة صاروخية صنعتها شركته الفضائية بلو أوريجين Blue Origin.

وتم تحديد موعد الرحلة في 20 يوليو، أي بعد 15 يومًا فقط من استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

وقالت شركة Blue Origin: إن شقيق بيزوس الأصغر، مارك بيزوس، ينضم أيضًا إلى الرحلة.

وقال بيزوس في تدوينة عبر إنستاجرام: منذ أن كنت في الخامسة من عمري، حلمت بالسفر إلى الفضاء. وأقوم بهذه الرحلة مع أخي في 20 يوليو.

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وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيكون بيزوس – أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 187 مليار دولار – أول ملياردير من أباطرة الفضاء يختبرون رحلة على متن تكنولوجيا الصواريخ التي ضخ الملايين من أجل تطويرها.

ولم يعلن إيلون ماسك، المالك لشركة SpaceX التي تبني صواريخ قوية بما يكفي للدخول في مدار حول الأرض، عن خطط للسفر إلى الفضاء على متن إحدى كبسولات شركته.

وتشهد الرحلة استخدام كبسولة الشركة المكونة من ستة مقاعد وصاروخ يبلغ طوله 59 قدمًا في رحلة مدتها 11 دقيقة تصل إلى ارتفاع أكثر من 60 ميلاً فوق الأرض.

وبعد ست سنوات من الاختبارات المكثفة والسرية للصاروخ والكبسولة، أعلنت Blue Origin في شهر مايو أنها تستعد لوضع الركاب الأوائل في كبسولة New Shepard.

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أغنى رجل في العالم يسافر إلى الفضاء:

بالرغم من أن الشركة لم تعلن عن المبلغ الذي تحصل عليه مقابل التذاكر العادية، إلا أن Blue Origin قالت: إنه يتم منح مقعد واحد للفائز بالمزاد الذي يستمر لمدة شهر والذي يتم تنفيذه حاليًا. وبلغ العطاء 2.8 مليون دولار حتى صباح الاثنين.

وأسس أغنى رجل في العالم شركة Blue Origin في عام 2000. وأجرت الشركة أكثر من اثنتي عشرة رحلة تجريبية غير مأهولة في منشآت Blue Origin في ريف تكساس.

وأنشأ بيزوس موقع أمازون عام 1994، في البداية كبائع كتب عبر الإنترنت، بمبلغ 250 ألف دولار من والديه.

وعلى مدار السنوات التالية، نما الموقع ليصبح واحدة من أكبر الشركات في العالم، حيث تعمل في كل شيء.

وساعدت شعبية أمازون في زيادة ثروة بيزوس إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 1999. وحصل حينها على لقب شخصية العام في مجلة التايم.

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وأسس بيزوس Blue Origin في عام 2000. وكان يبيع ما يزيد عن مليار دولار من أسهم أمازون كل عام للمساعدة في تمويل تطوير صاروخ الشركة.

ويظل أغنى رجل في العالم مشاركًا في أمازون. ولكنه ينتقل إلى منصب المدير التنفيذي. ويخلفه آندي جاسي كرئيس تنفيذي.

وتعمل Blue Origin أيضًا على تطوير صاروخ يسمى New Glenn. وتأمل الشركة أن يتم استخدامه لإرسال الأقمار الصناعية الحكومية والتجارية الأمريكية إلى المدار. وعلاوة على ذلك إمكانية القيام برحلات إلى الفضاء السحيق.

وكانت Blue Origin تأمل أيضًا في المشاركة في خطة ناسا لإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024. ولكن شركة SpaceX تفوقت عليها عبر عقد لبناء مركبة هبوط على القمر التي من شأنها أن تنقل رواد الفضاء.