آبل تكشف عن iOS 15 مع ميزات FaceTime الجديدة

أعلنت شركة آبل عن نظام التشغيل iOS 15 في WWDC 2021، وهو تحديث يصل إلى أجهزة آيفون عند إصداره للجمهور هذا الخريف، وقريبًا جدًا كإصدار تجريبي للمطورين.

وكما هو معتاد في مؤتمر مطوري آبل، استخدمت الشركة الكلمة الرئيسية WWDC 2021 للكشف عن إصدارات نظام التشغيل المهمة التالية.

ومن المقرر أن يصل هذا الخريف ليتزامن مع أجهزة جديدة مثل آيفون 13، وسوف يقدم iOS 15 مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة والتحسينات الأخرى.

وكما يمكنك أن تتوقع من إصدار مهم، فإن التغييرات واسعة النطاق، وتغطي كل شيء من الشاشة الرئيسية إلى التطبيقات المضمنة في أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.

وتواصل آبل أيضًا دفعها للحفاظ على خصوصية المستخدم وأمانه في الإصدار الأحدث.

وقالت آبل: إنها صممت iOS 15 مع وضع أربعة أشياء مختلفة في الاعتبار، وهي البقاء على اتصال وإيجاد التركيز واستخدام الذكاء واستكشاف العالم.

FaceTime:

تتعلق المجموعة الأولى من التغييرات الموضحة في WWDC بفيس تايم FaceTime، وهو تطبيق مكالمات الفيديو من آبل الذي أصبح مهمًا للغاية خلال العام الماضي.

وتؤدي إضافة دعم الصوت المكاني Spatial Audio إلى فيس تايم إلى تسهيل تحديد من يتحدث في مكالمة جماعية، وذلك من خلال جعل الصوت يبدو وكأنه يأتي من صورة الشخص الذي يتحدث حاليًا.

وتساعد تحسينات عزل الصوت في تقليل ضوضاء الخلفية، بينما يتوفر أيضًا وضع صوتي واسع النطاق.

كما يساعد عرض الشبكة Grid View في إعادة تنظيم المكالمة وتسهيل رؤية كل شخص في المكالمة في وقت واحد.

والميزة الكبيرة لفيس تايم هي المكالمات عبر المنصات، حيث يمكن إنشاء رابط فيس تايم ومشاركته مع الآخرين.

وتسمح آبل الآن للمستخدمين بالتخطيط لمكالمات فيس تايم سابقًا، وتدعم منصة مكالمات الفيديو أيضًا الأجهزة غير التابعة لشركة آبل، مثل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

ويمكن استخدام هذا الرابط عبر أجهزة أندرويد وأجهزة الحواسيب المكتبية العاملة بنظام التشغيل ويندوز، مما يؤدي إلى توسيع الخدمة للمرة الأولى في تاريخها.

وتسمح SharePlay للمستخدمين بمشاركة الوسائط داخل مكالمة فيس تايم، بما في ذلك العروض والأفلام والموسيقى من مختلف مقدمي الخدمات.

ويتم أيضًا تضمين دعم آبل ميوزك Apple Music بالتكامل مع مزامنة التشغيل عبر عدة مستخدمين. ويتوفر أيضًا خيار مشاركة الشاشة. وهذا يشمل العديد من خدمات البث الرئيسية.

وتعتبر SharePlay عبارة عن مجموعة جديدة قوية من الميزات للتجارب المشتركة التي يمكنك الاستمتاع بها عندما تكون في مكالمة فيس تايم.

iMessage:

استكمالًا لموضوع الاتصالات، يستفيد مستخدمو iMessage من الخيارات الجديدة لتجميع الصور وتكديسها للمشاركة، مما يوفر المزيد من الطرق لعرض الصور المشتركة بصريًا مع الآخرين.

وتجلب Shared Stacks المحتوى من الرسائل إلى تطبيق الأخبار وتطبيق الصور.

وعند مشاركة محتوى مثل مقالات أو قوائم تشغيل أخبار آبل، فإنها تظهر الآن على أنها مضمنة في الرسائل بدلاً من ارتباط.

ويعمل قسم “Shared with You” داخل آبل ميوزك وسفاري والبودكاست وآبل نيوز وتطبيق Apple TV على تجميع المحتوى المشترك للاستماع إليه أو مشاهدته لاحقًا.

التركيز:

لمساعدة المستخدمين في الحفاظ على تركيزهم عند القيام بمهام أخرى، أضافت آبل مجموعة من الميزات لتقليل مقدار التشتت الذي يمكن أن يحدث.

ويتم إجراء عملية تعديل للإشعارات، حيث أصبح لديها الآن ملخص الإشعارات. وبدلاً من كومة من الإخطارات، يمكن تقديم إشعار ملخص واحد كبير للمستخدم وقتما يشاء. والجمع بين جميع العناصر الأكثر أهمية في رسالة واحدة.

وفي حالة قيام المستخدمين بتمكين وضع عدم الإزعاج على أجهزتهم. يتم عرض الحالة للآخرين في الرسائل لإعلامهم بأن المستخدم قام بإسكات الإشعارات باستخدام التركيز.

وضمن التركيز، يمكن إعداد الأوضاع لمواقف مختلفة، التي يمكن أيضًا تمكينها أو عرضها حسب مكان المستخدم. على سبيل المثال، يمكن اقتراح وضع لياقة تم تكوينه إذا ظهر المستخدم في صالة الألعاب الرياضية.

Live Text:

في محاولة لمساعدة المستخدمين على التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات المكتوبة، يعد Live Text ميزة التعرف الضوئي التلقائي على الأحرف لتطبيق الكاميرا.

ويمكن للمستخدمين توجيه الكاميرا إلى نص عبر لوحة أو علامة أو صفحة. ويجعل ذلك النص المباشر قابلاً للتحديد ويمكن نسخه ولصقه في مكان آخر.

ومن خلال الاستفادة من التعلم الآلي، فإن الميزة لا تقتصر على تطبيق الكاميرا فقط. ويمكن استخدامها لمسح الصور ضوئيًا عمليًا في أي مكان يتم استخدامها فيه في نظام التشغيل. بما في ذلك الصور الملتقطة مسبقًا وصور الويب.

ويتضمن أيضًا دعمًا لسبع لغات، ويمكنه التعرف على الأشياء والمشاهد.

Spotlight Search:

تم تحديث Spotlight بإمكانية البحث عن الصور داخل مكتبة المستخدم. وتم أيضًا تحسين عمليات البحث عن جهات الاتصال، مع توضيح ما إذا كان وضع DND ممكّنًا من قبلهم.

وتم تضمين مجموعة كبيرة من البطاقات الجديدة. التي تعرض معلومات للممثلين والأفلام وأنواع المحتوى الأخرى.

الصور:

يمكن لمستخدمي الصور الاستفادة من دعم آبل ميوزك في تطبيق الصور لوظيفة الذكريات. التي يمكن أن توسع الموسيقى المستخدمة لمرافقة عروض الشرائح.

وتتيح ميزة Memory Mixes للمستخدمين تحرير الذكريات التي تم إنشاؤها لتحسينها بطرق مختلفة.

محفظة آبل:

تعمل آبل على توسيع أنواع البطاقات والمستندات التي يمكن إضافتها إلى المحفظة بشكل كبير. بما في ذلك المعرفات ورخص القيادة في حالات معينة والمزيد من أنواع المفاتيح.

وتعتبر الميزة الأكبر هي القدرة على إضافة معلومات من بطاقة الهوية في بعض الولايات الأمريكية المدعومة إلى المحفظة عبر آيفون. وتقول آبل: إنها تعمل مع إدارة أمن النقل الأمريكية لدعم الهويات الرقمية في المطارات.

ويتم تخزين جميع المعلومات الموجودة في المحفظة بطريقة آمنة ومشفرة. وتتضمن الاسم القانوني للشخص وبيانات الولادة والصورة وحالة المعرف الحقيقي.

وبالإضافة إلى دعم المعرفات، تعمل آبل أيضًا على توسيع أنواع المفاتيح التي يمكن إضافتها إلى المحفظة. ويتضمن ذلك مفاتيح قفل المنزل الذكي، ومفاتيح غرف الفنادق، وشارات العمل التي يمكن مسحها ضوئيًا للدخول إلى مكان العمل.

على سبيل المثال تقدم شركة الضيافة Hyatt دعمها للمفاتيح الرقمية لأكثر من 1000 موقع في وقت لاحق من عام 2021.

الطقس:

حصل تطبيق الطقس على واجهة مستخدم محدثة. وسيكون هناك المزيد من التفاصيل حول أحوال الطقس الحالية المقدمة للمستخدمين، حتى يكونوا أكثر دراية بما يحدث في الخارج.

ويحصل التطبيق أيضًا على خريطة الطقس، التي تتضمن إظهار درجة الحرارة والمطر وجودة الهواء في المنطقة.

الخرائط:

أعلنت شركة آبل أنها تقدم تجربتها المحدثة للخرائط إلى أستراليا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا في وقت لاحق من عام 2021.

ويتم تقديم معلومات إضافية للمستخدمين في المدن، التي تعرض مناطق مثل المناطق التجارية وعلامات الارتفاع والمباني الفردية.

وتتلقى المعالم تصميمات مخصصة، بالإضافة إلى وضع العرض الليلي. ويتم أيضًا عرض الكرة الأرضية.

وتعتمد طريقة عرض التنقل الجديدة بشكل أكبر على الصور الثلاثية الأبعاد. بما في ذلك إظهار التبادلات المتداخلة والمعقدة.

ومن الناحية النظرية، يسهل هذا التنقل في التقاطعات والطرق السريعة الأكثر تعقيدًا.

وإذا كنت تتنقل سيرًا على الأقدام، فيمكنك مسح مبنى ضوئيًا في عرض الواقع المعزز للحصول على اتجاهات المشي.