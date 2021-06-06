3 مميزات جديدة في إنستاجرام تزيد من مبيعاتك

يستخدم الكثيرون منصة إنستاجرام للبيع الإلكتروني وتسويق منتجاتهم، ولأن الشركة تعلم هذا جيدًا فقد أضافت مميزات لتساعد البائعين.

وتعتبر المنصة أفضل منصة لتسويق منتجات الموضة والأزياء والجمال، وهذا لأن أغلب جمهور إنستاجرام يهتم بهذه الأمور.

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ولذلك فإن التغيير الذي قدمه إنستاجرام على واجهة التطبيق، بالإضافة إلى تسهيل عمليات البيع الإلكتروني ساعد الكثيرين.

ومن المفترض أن تكمل إنستاجارم التطويرات على التطبيق عبر إتاحة المزيد من اختيارات التسوق، والتي بدأ تطبيقها بالفعل في الولايات المتحدة.

ويمكنكم استخدام هذه المميزات الجديدة حتى تزيدوا من عمليات البيع وبالتالي الأرباح عبر إنستاجرام.

استخدام Reels بكثرة:

قدمت إنستاجرام خاصية Reels في أحدث نسخة من تطبيقاتها، وهي خاصية مصممة لمواجهة سناب شات وتيك توك.

ولذا فإن Reels عبارة فيديوهات قصيرة تظهر معًا في مكان واحد، وتفيد هذه الفيديوهات في التسويق عبر عرض المنتج مباشرةً بشكل سريع.

ويمكنك أيضاً استخدام Reels لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وخلق المزيد من التفاعل معها.

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ويبدو أن الشركة ترغب في التركيز على خاصية Reels بشكل خاص، ولذلك فقد أعادت تصميم التطبيق بالكامل حتى تركز على Reels.

ويزداد معدل مشاهدات Reels أيضًا أكثر من المحتوى المعتاد على المنصة، وهذا لأنها تحاول جاهدة جعله منتشرًا.

التسوق عبر إنستاجرام:

يمكنك الآن إنشاء متجر خاص بك عبر منصة إنستاجرام، وهذا المتجر يعمل من داخل المنصة بالكامل دون الحاجة لتركها.

حيث يستطيع الزائر الوصول لجميع منتجاتك واستعراضها ثم شراءها، ويمكنك أيضاً أن تسوق لمنتجاتك من خلال مميزات إنستاجرام الأخرى.

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وهذا يعني أنك تستطيع الربط بين متجر انستجرام الخاص بك وأي محتوى يتحدث عن المنتج عبر المنصة.

فمثلًا يمكنك التعاون مع أحد المؤثرين على انستجرام وجعله يتحدث عن منتجك، وبدلًا من وضع رابط للمنتج فإن إنستاجرام نفسه يخبر المشاهد بأنك تستطيع شراء هذا المنتج وينقله تلقائيًا إلى المتجر.

وقد تمكنت الشركات من تحقيق مبيعات كبيرة ونجاح باهر عبر المتجر، فقد استطاعت شركة Native Union المهتمة بالمنتجات الرقمية تحقيق نمو يصل إلى 2600٪.

ولذلك ننصح باستخدام متاجر إنستاجرام وبيع المنتجات عبرها.

التسوق المباشر:

تختلف هذه الخاصية عن التسوق المعتاد، وهذا لأنها تربط بين متجرك على إنستاجرام وخاصية القصص المباشرة.

ويمكنك عبر هذه الخاصية تصميم تأثيرات واقع معزز حتى يتمكن المستخدم من تجربة المنتج الخاص بك قبل طلبه.

وقد ظهرت هذه الخاصية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر أن تنطلق في باقي دول العالم قريبًا.

ولذلك يجب أن تستعد لإطلاقها، وأن تعمل على خطة المحتوى قبل وصول هذه الخاصية، وذلك حتى تستفيد منها قبل أي شركة أخرى.