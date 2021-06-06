هواتف آيفون 13 قد تتميز بزيادة في سعة البطارية

من المتوقع أن تتميز سلسلة هواتف آيفون 13 من شركة آبل بقدرات بطارية أكبر بشكل ملحوظ هذا العام، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن المسرب الموثوق L0vetodream.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقع أن تضيف سلسلة هواتف آيفون 13 ميزات جديدة تستهلك الكثير من الطاقة، مثل شاشة ProMotion.

وقد تتضمن تشكيلة آيفون القادمة بعض النماذج، مثل ‌iPhone 13‌ Pro و ‌iPhone 13‌ Pro Max، اللذين يتم تقديمهما بسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت

بالإضافة إلى ذلك من المفترض أن تتميز جميع النماذج بمستشعر LiDAR، كما قال دانييل آيفز المحلل في Wedbush في مذكرة المستثمرين.

وتعتبر حالة استخدام LiDAR محدودة نوعًا ما في شكلها الحالي. ويتم استخدامها في التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز فقط.

وركزت آبل بشكل أكبر على الواقع المعزز في السنوات القليلة الماضية. وقد يكون توسيع نطاق LiDAR ليشمل جميع نماذج آيفون جزء من خطة آبل لجعل الواقع المعزز والتكنولوجيا الأساسية اللازمة له أكثر انتشارًا.

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ووفقًا للمسرب Lovetodream، إليك إحصائيات البطارية لسلسلة هواتف آيفون 13 مقارنة بسعات هواتف آيفون 12 الحالية:

iPhone 12 ميني 2227 ميلي أمبير.

آيفون 13 ميني 2406 ميلي أمبير (زيادة بنسبة 8 في المئة).

iPhone 12 و iPhone 12 برو 2815 ميلي أمبير.

آيفون 13 وآيفون 13 برو 3090 ميلي أمبير (زيادة بنسبة 9.9 في المئة).

iPhone 12 برو ماكس 3687 ميلي أمبير.

آيفون 13 برو ماكس 4352 ميلي أمبير (زيادة بنسبة 18 في المئة).

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أن سلسلة آيفون 13 يمكن أن تحتوي على بطاريات أكبر.

وأفاد المحلل الموثوق به مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo في شهر مارس أن السلسلة الجديدة تشمل بطاريات أكبر، مما يجعل كل نموذج أثقل من سابقه.

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الشائعات حول آيفون 13:

ويقال إن شركة آبل تتبنى تصميمات جديدة لتوفير المساحة مثل دمج فتحة بطاقة SIM مع اللوحة الرئيسية.

وهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها، إذ إن حجم البطاريات نفسها ليس دائمًا مقياسًا مفيدًا جدًا لقياس عمر بطارية آيفون.

على سبيل المثال، سلسلة آيفون 12 تستهلك طاقة أكثر من أجهزة آيفون السابقة لأن اتصال 5G يمكن أن يستهلك البطارية بسرعة.

وتشير الشائعات إلى أن سلسلة آيفون الجديدة تدعم تقنية العرض ProMotion والشاشة التي تعمل دائمًا، وكلاهما قد يزيد من استنزاف البطارية هذا العام.

ومع ذلك، فإن الشيء المهم هو اعتماد آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس لتقنية العرض LTPO الجديدة لتشغيل شاشة ProMotion.

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ويمكن أن يؤدي الجمع بين شاشات LTPO الموفرة للطاقة وزيادة أحجام البطارية إلى زيادة عمر البطارية هذا العام.

وأشارت التقارير الصادرة في وقت سابق إلى أن سامسونج وإل جي بدأتا بإنتاج لوحات OLED للهواتف، حيث قيل: إن سامسونج تصنع شاشات ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز لنماذج برو.

وبدأت الشركتان الإنتاج في وقت أبكر من العام الماضي بناءً على طلب آبل. ويأتي التوقيت قبل شهر واحد تقريبًا من جداول إنتاج آبل لأجهزة آيفون 12. على الرغم من تأخر الجداول الزمنية في ذلك الوقت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت التقارير الصادرة في شهر مايو أن TSMC بدأت إنتاج معالج A15 الذي يتم استخدامه في مجموعة آيفون التالية.

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وتتضمن الشائعات الأخرى ادعاءات بأن التشكيلة الجديدة أكثر سمكًا قليلاً من النماذج السابقة. وهناك نتوء أصغر لكاميرا TrueDepth الأمامية، ونتوء أكبر للكاميرا الخلفية.

ويسمح انتقال أجهزة آيفون إلى LTPO بتقديم معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز دون التأثير الكبير في عمر البطارية.

وكانت ProMotion إحدى ميزات مجموعة آيباد برو منذ عام 2017، ولكن ليس آيفون بسبب تقنية OLED.

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