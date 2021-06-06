هل تحتاج للحصول على فأرة احترافية لحاسبك الشخصي؟

يمكنك إيجاد الكثير من الشركات التي تقدم فأرة احترافية لأجهزة الحاسب الشخصي، وتختلف هذه الأنواع في تصميمها واستخدامها وأيضًا المستشعر الذي تمتلكه الفأرة.

وتأتى الفأرات الاحترافية بمختلف الأسعار، وذلك بحسب الفئة المستهدفة من المستخدمين والتقنيات التي تحتاجها.

وعلى الرغم من أن الجميع يهملون الفأرة في عملية ترقية حواسيبهم.و لكن الفأرة تعتبر أحد القطع التي تغير استخدامك للحاسب تمامًا.

وقد تتسبب الفأرة السيئة في إصابات دائمة لأعصاب اليدين والأصابع، ولهذا إن كنت تعمل بشكل مستمر مع أجهزة الحاسب.

ولأن الفأرات الاحترافية تختلف كثيرًا، إليك أهم العوامل التي يجب أن تراجعها قبل شراء فأرة جديدة.

المستشعر الذي تستخدمه ونوعه:

تطورت أنواع المستشعرات بشكل كبير، ولذلك تجد اختلافات كبيرة في أسعار القطع والمستشعرات.

ولكن بشكل عام يوجد نوعان من المستشعرات: إما مستشعر الليزر أو المستشعر الضوئي.

ويستطيع مستشعر الليزر الوصول إلى سرعات أعلى في تسجيل البيانات، وهذا يعني سلاسة ودقة أكبر في تسجيل التحركات.

وتستطيع الفأرة الاحترافية ذات مستشعر الليزر العمل مع الأسطح اللامعة دون أي مشاكل.

بينما تواجه الأنواع ذات المستشعر الضوئي مشاكل في العمل مع الأسطح اللامعة مثل الزجاج وغيره، وهي في العادة تكون أبطأ قليلًا من الفأرات الليزر.

معيار DPI:

يستجيب المؤشر على الحاسب للحركة الفيزيائي في خارجه، ولذلك فإن معيار DPI هو عدد النقاط التي يتحركها المؤشر على الشاشة في مقابل تحركه الفيزيائي في الخارج.

ولذلك كلما ازداد معيار DPI لدى الفأرة كلما أصبحت حركتها على الشاشة أسرع، وهذا ما قد يفضله البعض ولكن لا يحتاجه اللاعبون كمثال.

وتستطيع أغلب الأنواع الحديثة تغيير معيار DPI لديها لتسهيل الاستخدام وجعله متنوعًا.

ولكن بشكل عام كلما كان معيار DPI أقل، كلما زادت دقة الحركة والعكس أيضًا صحيح.

الأزرار الإضافية في الفأرة الاحترافية:

تعتمد الشركات على إضافات مجموعة إضافية من الأزرار التي يمكن تخصيصها.

وتعمل هذه الأزرار على إضافة أوامر أكثر، فمثلًا يمكن أن تجعل أحد الأزرار مخصص للنسخ والآخر للصق أو تخصيصها لأوامر داخل الألعاب.

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ويستفيد المصممين واللاعبين تحديدًا من هذه الأزرار، وهي أحد المميزات التي تتنافس فيها الشركات.

التصميم وراحة الاستخدام في الفأرة الاحترافية:

تقدم الشركات اختلافات كثيرة في التصميم، ويجب أن تختار التصميم المناسب لشكل يدك حتى تتمكن من استخدام الفأرة الاحترافية بشكل أفضل.

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وتأتي بعض الأنواع بتصميم انسيابي يريح اليدين، ويأتي البعض الآخر بتصميم مناسب لمن يستخدم يده اليسرى في التحكم.

ومن هذه الأنواع المميزة Mx Master من لوجيتيك، ويعتبر أحد أكثر الأنواع انسيابية وراحة في الاستخدام

وتختلف جودة التصميم حسب الاستخدام ومدة الاستخدام، ولكن جميع الأنواع الاحترافية تقدم تصميمًا أكثر راحة من الأنواع المعتادة.