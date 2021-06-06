كيا تعلن عن 2021 Niro EV مع بعض التقنيات المضافة

كشفت شركة كيا النقاب عن سيارة 2021 Niro EV التي تضيف ميزات جديدة، مثل CarPlay اللاسلكي و Android Auto مع الحفاظ على السعر نفسه.

وأعلنت كيا أن نسخة 2021 من سيارتها الكهربائية Niro كروس أوفر تتوفر قريباً للمستهلكين.

وتتمتع شركة صناعة السيارات بشفافية تامة في الاعتراف بأن سيارة كيا نيرو 2021 هي في الأساس سيارة 2020 EV. ولكن مع بعض تحسينات التكنولوجيا والراحة.

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وظهرت كيا نيرو لأول مرة كسيارة هجينة في نموذج العام 2017. وشهدت منذ ذلك الحين نسخة PHEV، بالإضافة إلى النموذج الكهربائي بالكامل، الذي ظهر لأول مرة في عام 2018.

وتشترك Niro EV في تكوين مجموعة نقل الحركة مع هيونداي كونا EV.

وركزت كيا نيرو 2020 على بطارية 64 كيلو واط، وتقدم نطاقًا تقديريًا لوكالة حماية البيئة يبلغ 239 ميلًا (385 كيلومتر) و 201 حصانًا، جنبًا إلى جنب مع 53 قدمًا مكعبة من مساحة الشحن.

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كيا تعلن عن 2021 Niro EV:

وفقًا للبيان الصحفي، فإن 2021 نيرو ستكون في الأساس نفس EV مثل سابقتها 2020. ولكن مع بعض التحسينات للراحة والتكنولوجيا.

وتحتوي السيارة على نفس بطارية 64 كيلو واط، والنطاق التقديري لوكالة حماية البيئة البالغ 239 ميلاً (385 كيلومتر)، و 201 حصاناً، و 53 قدم مكعب من مساحة الشحن.

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ولا يعني هذا أن هذه ستكون نسخة كربونية من نموذج 2020. وشاركت كيا بعض الترقيات التي يمكن أن يتوقعها المستهلكون:

تنبيه قياسي للركاب الخلفي (قائم على منطق الباب).

نظام Apple CarPlay اللاسلكي و Android Auto (EX).

تسمح وظيفة التشغيل عن بعد بالتدفئة المسبقة أو التبريد للكابينة.

توسيع أنظمة DriveWise المتقدمة لمساعدة السائق (ADAS). بما في ذلك تنبيه مغادرة السيارة، ومساعدة القيادة عبر الطريق السريع، ونظام تثبيت السرعة الذكي القائم على نظام الملاحة.

بالإضافة إلى ذلك يبدأ سعر Niro EX 2021 في MSRP بقيمة 39090 دولار. ويتم بيع 2020 Niro EX Premium مقابل 44590 دولار. بينما يتم عرض 2021 EV بسعر 44650 دولار.

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وتتضمن قائمة ميزات DriveWise ما يلي:

تحذير الاصطدام الأمامي.

تجنب الاصطدام الأمامي مع الكاميرا والرادار (اكتشاف المركبات والمشاة والدراج).

تحذير النقطة العمياء من الاصطدام مع تحذير الاصطدام الخلفي.

الحفاظ على المسار مع نظام تحذير مغادرة المسار.

المساعدة على متابعة المسار.

مثبت السرعة الذكي مع خاصية التوقف والانطلاق.

تثبيت السرعة الذكي القائم على نظام الملاحة.

مساعد القيادة عبر الطريق السريع.

مساعد الضوء العالي.

تحذير انتباه السائق مع تنبيه مغادرة المركبة الأمامية.

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