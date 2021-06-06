عمالقة التكنولوجيا يواجهون زيادة في الضرائب

تشهد صفقة تاريخية وافقت عليها أغنى دول العالم يوم أمس السبت حدًا أدنى عالميًا لضريبة الشركات المفروضة على الشركات المتعددة الجنسيات، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا، مثل: أمازون وآبل ومايكروسوفت.

وبعد يومين من المحادثات في لندن، قال وزراء المالية من مجموعة الدول السبع: إنهم وافقوا على فرض معدل ضريبي عالمي أساسي على الشركات لا يقل عن 15 في المئة.

ويتم أيضًا إجراء تغييرات لضمان أن الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تتمتع بحضور قوي عبر الإنترنت، تدفع ضرائب في البلدان التي تسجل فيها المبيعات، وليس في الأماكن التي لديها قاعدة تشغيلية فيها فقط.

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وأشادت وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي حضرت المحادثات في لندن، بالاتفاق. وكتبت عبر تويتر: إن الوزراء قطعوا التزامًا مهمًا وغير مسبوق يوفر زخمًا هائلاً نحو تحقيق حد أدنى قوي للضريبة العالمية بمعدل 15 في المئة على الأقل.

ووصف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الذي ترأس الاجتماعات، الاجتماع بأنه لحظة فخر من شأنها أن تخلق مجالًا متكافئًا للشركات في جميع أنحاء العالم.

كما وقع وزراء من أعضاء مجموعة السبعة الآخرين – كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان – على البيان المشترك.

وقال البيان: إن الاتفاق غير الملزم يعالج التحديات الضريبية الناشئة عن العولمة ورقمنة الاقتصاد وتبني ضريبة دنيا عالمية.

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اتفاق تاريخي بشأن الضرائب:

اقترح الرئيس جو بايدن في البداية معدلًا عالميًا أدنى لضريبة الشركات – الضريبة التي تدفعها الشركات على أرباحها – بنسبة 21 في المئة. ولكن وزارة الخزانة الأمريكية طرحت الشهر الماضي خطة بنسبة 15 في المئة.

ومن المرجح أيضًا أن يتم الضغط على قادة مجموعة العشرين، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند، للتوقيع على الحد الأدنى للضريبة.

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وتنفد الخزائن العامة للعديد من الدول بسبب جائحة الفيروس التاجي. واقترضت العديد من الدول الغنية مئات المليارات من الدولارات لدعم اقتصاداتها. وهو نقص يحتاجون الآن إلى تعويضه بشكل عاجل.

ويعد الاتفاق تاريخيًا وتحولًا كبيرًا بعد عقود من المنافسة الضريبية غير المقيدة. ويساعد الاتفاق في إعادة التوازن في العلاقة بين الدولة والشركات الكبرى.

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وبالرغم من أن عمالقة التكنولوجيا قد يكونون الأكثر تضررًا. إلا أن أنواعًا أخرى من الشركات المتعددة الجنسيات تقع في فخ الصفقة العالمية.

واقترحت الولايات المتحدة فرض الحد الأدنى العالمي الجديد للضريبة على أكبر 100 شركة وأكثرها ربحية في العالم.

وقد يكون لأي اتفاق نهائي تداعيات كبيرة على البلدان المنخفضة الضرائب والملاذات الضريبية. ولكن لا يزال بإمكان الحكومات الوطنية تحديد معدلات ضرائب الشركات المحلية التي ترغب فيها.

ومع ذلك، إذا دفعت الشركات معدلات أقل في بلد معين. فمن المحتمل أن تقوم حكوماتها الأصلية الآن بزيادة ضرائبها إلى الحد الأدنى، مما يلغي ميزة تحويل الأرباح من بلد إلى آخر.

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