السلفادور تريد تبني بيتكوين كعملة قانونية

تتطلع السلفادور إلى تقديم تشريع يجعلها أول دولة ذات سيادة في العالم تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية، إلى جانب الدولار الأمريكي.

وفي بث فيديو إلى Bitcoin 2021، وهو مؤتمر متعدد الأيام في ميامي يُوصف بأنه أكبر حدث بيتكوين في التاريخ، أعلن الرئيس نجيب بقيلة عن شراكة السلفادور مع شركة المحفظة الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية بيتكوين.

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وقال بقيلة: في الأسبوع المقبل سأرسل إلى الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يجعل عملة بيتكوين مناقصة قانونية.

وقال جاك مالرز، مؤسس منصة المدفوعات Strike: عملة بيتكوين هي أكبر أصل احتياطي تم إنشاؤه على الإطلاق وشبكة نقدية متفوقة. ويوفر الاحتفاظ بعملة بيتكوين وسيلة لحماية الاقتصادات النامية من الصدمات المحتملة لتضخم العملات الورقية.

وفي حديثه من المسرح الرئيسي، قال مالرز: إن هذه الخطوة تساعد في إطلاق العنان لقوة وإمكانات بيتكوين لحالات الاستخدام اليومي عبر شبكة مفتوحة تفيد الأفراد والشركات وخدمات القطاع العام.

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السلفادور تتبنى بيتكوين:

تعد السلفادور اقتصادًا نقديًا إلى حد كبير، حيث لا يمتلك ما يقرب من 70 في المئة من الناس حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان.

وتمثل التحويلات، أو الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم، أكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.

ويمكن أن تتقاضى الخدمات القائمة رسومًا بنسبة 10 في المئة أو أكثر مقابل تلك التحويلات الدولية، التي قد تستغرق أحيانًا أيام للوصول والتي تتطلب أحيانًا الاستلام الفعلي.

ولا يتم دعم العملة الرقمية الأكبر عالميًا بأصل. كما أنها لا تتمتع بالإيمان الكامل والدعم من أي حكومة واحدة.

وتستمد قيمتها جزئياً من حقيقة الندرة الرقمية. ولن يكون هناك سوى 21 مليون بيتكوين في الوجود.

وجمعت السلفادور فريقًا من قادة العملة الرقمية الأكبر عالميًا للمساعدة في بناء نظام بيئي مالي جديد باستخدام بيتكوين كطبقة أساسية.

ويسيطر حزب الأفكار الجديدة الذي ينتمي إليه بقيلة على المجلس التشريعي في البلاد. لذلك من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون.

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وقال آدم باك، الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream: السلفادور أول دولة على الطريق الصحيح لتقديم مناقصة قانونية لعملة بيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك يخطط باك للمساهمة في تقنيات مثل البنية التحتية السائلة والأقمار الصناعية لجعل السلفادور نموذجًا للعالم.

وقال: يسعدنا مساعدة السلفادور في رحلتها نحو اعتماد معيار بيتكوين.

يذكر أن هذا ليس أول انتقال للسلفادور إلى العملة الرقمية الأكبر عالميًا. وأطلقت شركة Strike في شهر مارس تطبيق مدفوعات الهاتف المحمول هناك، وسرعان ما أصبح التطبيق الأول الذي يتم تنزيله في البلاد.