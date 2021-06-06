إنستاجرام توسع فائدة أدوات العلامة التجارية

أعلنت منصة إنستاجرام عن بعض التحديثات الجديدة لأدوات المحتوى المرتبطة بالعلامة التجارية، التي تم تصميمها لزيادة الشفافية، مع تسهيل الأمر على العلامات التجارية وصناع المحتوى لإدارة طلبات المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية والموافقات.

وتسمح إنستاجرام الآن لصناع المحتوى بوضع علامة على ما يصل إلى علامتين تجاريتين في جزء واحد من المحتوى المرتبط بعلامة تجارية، مما يوسع من القدرة على الترويج للربط.

ويوفر ذلك إمكانات ترويجية إضافية في حملات IG، وتلاحظ إنستاجرام أيضًا أن كل علامة تجارية ستكون قادرة على رؤية الأخرى قبل الموافقة على أي رسالة متكاملة.

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وتعمل إنستاجرام الآن أيضًا على تمكين صناع المحتوى من نشر محتوى ذي علامة تجارية قبل الموافقة على العلامة التجارية، على الرغم من عدم وجود اسم العلامة التجارية في الرد المعلق بعد.

ويمكن أن يمنح ذلك صناع المحتوى مزيدًا من الحرية لنشر المحتوى، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات أطول من شركاء العلامة التجارية، التي يمكن أن تكون مهمة من حيث المشاركة والاتجاهات في الوقت المناسب.

ويمكن للعلامات التجارية بعد ذلك أن تستغرق المدة التي تحتاج إلى الموافقة عليها. مع ظهور اسمها في علامة الشراكة المدفوعة بمجرد الموافقة عليها.

كما يمكن لصناع المحتوى الآن أيضًا طلب الموافقة من شركاء العلامة التجارية في الإعدادات. ويمكن للعلامات التجارية الآن أيضًا قبول أو رفض الطلب أثناء عرض الوسائط أو في الإعدادات.

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إنستاجرام تركز على العلامة التجارية:

تمنح إنستاجرام العلامات التجارية أيضًا مزيدًا من الوصول إلى رؤى المحتوى في شراكات المحتوى المرتبط بعلامات تجارية. مع إتاحة بيانات استجابة Reels و IG Live لشركاء العلامات التجارية اعتبارًا من 7 يونيو.

وأضافت إنستاجرام حديثًا خيارات رؤى جديدة لـ Reels و Live. وتتم الآن إضافة هذه البيانات نفسها إلى عملية المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية. ويمنح ذلك الشركات الشريكة مزيدًا من الإشراف على بيانات الاستجابة الفعلية لعمليات الترويج المشتركة.

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ويوفر المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية فرصة كبيرة عبر منصات إبداعية مثل إنستاجرام. ويجب أن يكون لديك مستوى من المعرفة بالمنصة وفهم ما ينجح وما لا ينجح من أجل زيادة وصولك واستجابتك إلى أقصى حد.

ويوفر المؤثرون وخبراء المنصة إمكانات كبيرة للعلامات التجارية لزيادة الرسائل إلى الحد الأقصى. وتعد أدوات المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية في إنستاجرام هي أفضل طريقة لتنفيذ ذلك بطريقة شفافة وتعاونية.

وتطرح إنستاجرام هذه الإضافات الجديدة للمحتوى ذي العلامات التجارية في Live و IGTV و Reels و Stories خلال الأسابيع المقبلة.

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