أفضل قنوات يوتيوب العالمية لمتابعة أخبار التكنولوجيا

يهتم الكثير من صناع المحتوى على يوتيوب بنشر أخبار التكنولوجيا، ولذا فإنه يوجد الكثير من القنوات الي تهتم بهذا المحتوى.

ولكن تختلف جودة المحتوى بين قنوات يوتيوب المهتم بنشر أخبار التكنولوجيا، وهذا بسبب إختلاف معلومات صناع المحتوى واختلاف ميولهم واهتماماتهم.

ولكن هناك مجموعة من القنوات التي يجب على أي محب للتكنولوجيا متابعتها، فهؤلاء ينشرون أخبار التكنولوجيا بشكل أفضل من غيرهم.

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ولذلك نقدم لكم مجموعة من صناع المحتوى التقنين على يوتيوب، وعلى الرغم من اختلاف اهتماماتهم بشكل كبير إلا أنهم يغطون جميع مجالات التكنولوجيا بشكل كافي للغاية.

ولا يمكن أن نتحدث عن قنوات التقنية على يوتيوب دون أن نأتي على ذكر Marques Brownlee، فهو أحد أهم صناع المحتوى على يوتيوب بشكل عام.

وبالرغم من أن MKBHD ليس أقدم صانع محتوى تقني على يوتيوب، الا أنه ساعد في تطوير صناعة المحتوى بشكل.

وهو يقدم محتوى متعلق بجميع جوانب التقنية مثل: الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصي والسيارات الكهربائية.

ويعتبر MKBHD حالة خاصة على اليوتيوب، فقد تمكن من تحويل قناته وهوايته إلى شركة ناشئة تهتم بصناعة المحتوى وجعل الكثيرين يتحدثون عنه.

ويمتاز MKBHD بالحيادية، وهو لا يجامل أي شركة على حساب المستهلك والأهم أنه يقدم محتوى بصري ممتع وبجودة عالية.

ويمتلك MKBHD أكثر من 10 مليون مشترك في قناته.

ويعتبر Linus Sebastein أحد أقدم صناع المحتوى التقنين في العالم، وهو يمتلك شركة كبيرة تضم أكثر من قناة متنوعة.

ويهتم Linus بتقديم محتوى تحليلي في المقام الأول، وهذا يعني مجموعة من المقارنات بين مختلف المنتجات بالإضافة إلى مراجعات لهذه المنتجات والخدمات التقنية المختلفة.

ولذلك إن كنت مهتماً بعتاد الحاسب الشخصي، فإن Linus هو صديقك المفضل في مقارنات قطع الحاسب وأدائها مع الألعاب.

وقد ظهر Linus لأول مرة كمقدم برامج تقنية عبر قناة شركة NCIX الكندية لبيع قطع الحاسب.

يمتلك Linus قناة Techlinked بالإضافة إلى Techquickie و ShortCircuit، وجميع هذه القنوات مهتم بالتقنية ولكن بأشكال مختلفة.

ولذلك فإن قنوات Linus تغطي جميع جوانب أخبار التكنولوجيا بشكل عام.

ويمتلك Linus على قناته الأساسية أكثر من 13 مليون مشترك.

وتتبع هذه القناة الموقع المعروف والمهتم بهواتف أندرويد، وهي تقدم الجديد فيما يتعلق بنظام أندرويد وهواتفه.

وتضم القناة مجموعة متنوعة من المقدمين، وهي تعرض مجموعة متنوعة من النصائح والمراجعات والمقارنات بين الهواتف.

ويهتم Luke بتقديم محتوى عن نظام آبل المتكامل، وهذا يشمل جميع أجهزة الحاسوب من آبل بأنواعها وهواتف آيفون بالإضافة إلى آيباد.

ويمتاز Luke بكونه قادرًا على إيصال المعلومة بشكل واضح وسريع، وهو يقدم نصائح حول شراء أفضل أجهزة آبل بأقل الأسعار.

وتقدم لك هذه القناة معلومات بشكل سريع ومركز مع طريقة تصوير بسيطة، وهذا لأن Dave من محبي البساطة بشكل عام في حياته.

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ويقدم Dave2D مراجعات لمختلف الأجهزة التقنية التي تصدر، ولكن بدلًا من تقديم مراجعات لجميع الأجهزة، فإنه يختار مراجعاته بدقة للأجهزة المميزة.

كما يعرض Dave2D رأيه في أخبار التكنولوجيا الهامة التي تظهر على الساحة.

ويعتبر Skillup أحد أشهر صناع المحتوى في عالم الألعاب، وهو يمتلك أكثر من 708 ألف مشترك على قناته.

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ويقدم Skillup محتوى عن أخبار الألعاب و مراجعات للألعاب ونصائح أيضاً للوصول إلى أماكن معينة والتغلب على الألعاب.