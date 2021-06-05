جوجل تكشف عن سماعات Pixel Buds A-Series

بعد الجيل الثاني من Nest Hub، فإن المنتج الجديد الرئيسي التالي من شركة جوجل هو Pixel Buds A-Series.

وكما يوحي الاسم، تقدم جوجل زوجًا أكثر تكلفة من سماعات الأذن اللاسلكية التي تعتمد على نجاح الشركة مع الهواتف المتوسطة المستوى.

ويتطابق الكثير عن A-Series مع ما أطلقته جوجل في شهر أبريل من عام 2020 مع الجيل الثاني من Pixel Buds.

ويعتبر التصميم متماثل تمامًا مع سطح مقبب حساس للمس يقبل النقر (المفرد والمزدوج والثلاثي) والضغط الطويل لتشغيل المساعد مع كلتا السماعات قادرة على قبول الإيماءات.

ومع ذلك، تفقد القدرة على التمرير للتحكم في مستوى الصوت. ويجب عليك استخدام الأوامر الصوتية.

وكان هذا مقياسًا لخفض التكاليف بالنسبة لشركة جوجل. ويعني أن هناك تركيزًا كبيرًا على الصوت المتكيف لضبط مستوى الصوت تلقائيًا استنادًا إلى بيئتك الحالية.

ويتم تعطيله مؤقتًا عند إجراء تعديلات يدويًا والعودة إلى العمل عند تغير الظروف. كما يتوفر Bass Boost لتعزيز الأصوات المنخفضة.

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ويوجد في الداخل مكبرات صوت ديناميكية مصممة خصيصًا بقياس 12 ميليمتر وميكروفونان. بينما يتم الاحتفاظ بنفس نظام التثبيت الثلاثي النقاط للحفاظ على Pixel Buds A-Series في أذنك.

وهناك قوس مثبت من المطاط الناعم، وأطراف أذن ناعمة (يتم تضمين ثلاثة أحجام).

بالإضافة إلى ذلك احتفظت جوجل أيضًا بالفتحة المكانية للسماح بالضوضاء المحيطة ومنع الشعور بانسداد الأذن.

ويمكن ارتداؤها أثناء التمرين بفضل مقاومة العرق والماء IPX4. وتتوقف تلقائيًا عند سحبها أو التشغيل عند توصيلها بفضل اكتشاف داخل الأذن عبر مستشعرات القرب من الأشعة تحت الحمراء.

ولا يزال عمر بطارية Pixel Buds A-Series يبلغ خمس ساعات من الاستماع (2.5 ساعة من التحدث) لكل سماعة. بينما تحصل على 24 ساعة مع حافظة الشحن.

ويوفر الشحن لمدة 15 دقيقة ثلاث ساعات من التشغيل. ولكن لا يوجد شحن لاسلكي.

جوجل تعلن عن Pixel Buds A-Series:

تتمثل الترقية الكبرى في مجموعة الشرائح الجديدة. وتتصل كل سماعة أذن بهاتفك مباشرة. وذلك بدلاً من توصيل سماعة واحدة بالجهاز المصدر ثم نقل الإشارة إلى السماعة الأخرى.

وتوفر هذه الأجهزة المحدثة أيضًا قوة إرسال أقوى لتحسين الاتصال وتقليل زمن الوصول. ويجب أن يعالج هذا المشاكل الصوتية التي واجهها بعض المستخدمين مع الجيل الثاني.

وتفتقر هذه السماعات إلى تنبيهات الانتباه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تعمل تلقائيًا على خفض ما يتم تشغيله والرنين عند وجود بكاء أو نباح أو صافرات إنذار في الخلفية.

واختفت أيضًا القدرة على مشاركة السماعات مع التحكم الفردي في مستوى الصوت. وذلك بالنظر إلى عدم وجود مقياس تسارع أو جيروسكوب لاكتشاف الحركة.

وبخلاف ذلك، تتوفر ميزات البرنامج، مثل: مساعد جوجل والترجمة.

وتتاح Pixel Buds A-Series للطلب الأولي بسعر 99 دولار في الولايات المتحدة وكندا. وتصل إلى أرفف المتاجر في هذين البلدين في 17 يونيو.





