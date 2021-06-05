آبل تعزز إجراءات خصوصية متتبع AirTag

قالت شركة آبل: إنها تعدل نهجها بشأن متتبع AirTag وتغير وقت تشغيل التنبيه عند فصله عن مالكه.

وتبتكر الشركة أيضًا طرقًا جديدة لتحذير الأشخاص من وجود AirTag غير متوقع أو جهاز Find My ممكّن للشبكة في مكان قريب.

وأوضحت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أنها بدأت بإرسال تحديثات لمتتبع AirTag، مما يغير النافذة الزمنية التي يصدر فيها ضوضاء عند احتمال استخدامه لتتبع شخص آخر.

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ويتم في البداية تشغيل جهاز آبل في غضون ثلاثة أيام. ويبدأ الآن التشغيل في وقت عشوائي داخل نافذة تدوم ما بين 8 و 24 ساعة.

ولمزيد من طمأنة الناس بشأن AirTag، قالت آبل: إنها تطور تطبيقًا لأجهزة أندرويد التي تساعد الأشخاص على اكتشاف AirTag أو العثور على جهاز ممكن عبر الشبكة.

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وتمتلك أجهزة آيفون نظام تنبيه مشابهًا مدمجًا. ويتم إطلاق تطبيق أندرويد في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت آبل: تضمن الإدخال الأخير لمتتبع AirTag ميزات استباقية هي الأولى من نوعها في الصناعة. وتثبط هذه الميزات التتبع غير المرغوب فيه.

وأضافت الشركة أن تحركاتها، التي تأتي قبل أسبوع من مؤتمر المطورين العالميين، تمثل التزامًا مستمرًا لتحسين خصوصية وأمن AirTag.

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آبل تعزز إجراءات خصوصية AirTag:

تأتي تحديثات آبل لمتتبع AirTag بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من طرحه للبيع مقابل 29 دولار للقطعة الواحدة.

وتم تطوير الأجهزة كطريقة سهلة للعثور على المفاتيح المفقودة والأشياء الأخرى باستخدام تقنية Find My من آبل.

ويستخدم AirTag مجموعة من المستشعرات والإشارات اللاسلكية لمساعدة المالكين على تحديد مكان العنصر المفقود.

ويجري تحديد الموقع عن طريق إصدار صوت من جهاز التعقب وإظهار أسهم اتجاه تشبه البوصلة عبر تطبيق ضمن الهاتف.

وبعد فترة وجيزة من إصدار AirTag، أثار دعاة الخصوصية مخاوف من إمكانية استخدام الأجهزة كوسيلة لمطاردة الأشخاص.

وعلى عكس أجهزة التتبع الأخرى التي يبيعها المنافسون، مثل: Tile وسامسونج، تستفيد AirTag من شبكة Find My الخاصة بالشركة، مع أكثر من مليار جهاز آيفون نشط وأجهزة آبل الأخرى التي تتواصل وتشارك موقع أي AirTag في مكان قريب.

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وذكرت صحيفة واشنطن بوست في شهر مايو أنه بالرغم من أن ميزات خصوصية آبل أقوى من المنافسين، إلا أن اختبارها وجد أن هذه الحماية قد لا تكون كافية لحماية الضحايا.

وتعتقد آبل أنها توجد رادعًا لسوء الاستخدام من خلال تعديل مقدار الوقت قبل أن تنبه AirTag غير المالك إلى وجودها.

كما قامت الشركة بتضمين تحذيرات في أجهزة آيفون لتنبيه الأشخاص حول AirTag التي تنتقل معهم.

ويتم تغيير رموز التعريف الفريدة لكل AirTag بشكل متكرر، ويتم تشفير اتصالاته، وهو ما تقول آبل: إنه يردع القرصنة وجهود التتبع غير المقصودة الأخرى.

وإذا وجد شخص ما AirTag غير مرغوب فيه ينتقل معه، فيمكنه النقر عليه باستخدام آيفون أو هاتف آخر قادر على الاتصال بالمجال القريب لتلقي إرشادات حول كيفية تعطيل AirTag.

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