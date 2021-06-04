نيتفليكس…حيل و أسرار لا يعرفها الكثير

تعتبر خدمة نيتفليكس أحد أهم منصات البث على الإنترنت، وهذا لأنها جعلت فكرة بث المحتوى وخصوصًا المسلسلات والأفلام فكرة رائجة.

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ولأنها تمتلك شركة إنتاج كبيرة تعمل مع الكثير من المخرجين والممثلين العالميين والمحليين، وهذا يجعل مكتبة المحتوى الموجودة عليها الأكبر بين جميع منصات البث.

وساعدت هذه المكتبة الكبيرة في انتشار الخدمة والحصول على الكثير من المستخدمين عالميًا، وهي تمتلك تطبيقًا على كل جهاز ذكي يمكن أن تصل له.

وتمتاز نيتفليكس بنظام تسعير يعتمد على المنطقة، وهذا يعني أن سعر الخدمة يختلف من بلد لأخرى بحسب الحالة الاقتصادية لهذه البلد.

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ولكن تمتلك منصة نتفليكس مجموعة من الحيل والأسرار التي لا يعرفها الكثير، وهذا ما نتحدث عنه اليوم.

الاعتماد على تقييمات وعروض خارجية:

تعتمد نيتفليكس على نظام تقييمات خاص بها، وهو مختلف عن المواقع العالمية مثل IMDB و Rottern Tomato.

ولكن تستطيع إضافة هذه التقييمات مع العروض الخارجية التي تكون متاحة على المنصات الأخرى.

وحتى تتمكن من إضافة هذه الأمور الخارجية فأنت في حاجة لتحميل إضافة لمتصفح جوجل كروم تدعى Enhancer.

وتعمل هذه الإضافة مع موقع Simkl لقواعد بيانات المستخدمين عن الأفلام والمسلسلات أيضاً.

الوصول إلى المحتوى الممنوع في بلدك:

تعتمد نيتفليكس على نظام تسعير بحسب المنطقة، وكذلك تقوم بإضافة وإزالة المحتوى من المنصة بحسب الدولة.

ولذلك فإن سكان الولايات المتحدة يمكنهم الوصول إلى محتوى مختلف عن سكان اليابان مثلًا، ويمكنك فتح جميع المحتوى الموجود في نيتفليكس عبر تغيير موقعك الجغرافي.

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وحتى تتمكن من خداع نيتفليكس لتظن بأنك في مكان مختلف، فإنك تحتاج لاستخدام تطبيقات VPN أو التطبيقات الخاصة على نيتفيلكس.

وتوجد تطبيقات مثل SmartFlix تعمل حصرًا مع نيتفيلكس لتغير مكانك الجغرافي وحتى يظن الموقع أنك في بلد أخرى.

ولكن هذه الطريقة تجعلك تخسر المحتوى المحلي للمنصة، وهو محتوى منتج محليًا باللغة الأم لها.

قرعة المحتوى:

يمتلك نيتفليكس المئات من العناوين المختلفة، ولذلك يصبح من الصعب البحث فيها وإيجاد العناوين التي تستحق المشاهدة.

ويساعدك موقع Filx Roulette في البحث تلقائيًا بين العناوين المتاحة، وذلك عبر عجلة حظ تدور وتخبرك في النهاية بالمحتوى الذي تحتاج لمشاهدته.

يمكنك إضافة قواعد للترشيح، مثلاً إخبار الموقع بأنك ترغب في مشاهدة أفلام رعب أو كوميديا وهكذا.

مشاهدة المحتوى مع اصدقائك عن بعد:

أصبح هذا الأمر رائجًا بسبب التباعد الاجتماعي، وهي أن تشاهد المسلسل أو الفيلم عبر نيتفيلكس أثناء إجراء مكالمة فيديو.

ولكن الأمر ليس سهلًا كما تظن، وذلك لأن نيتفليكس تستخدم نظام حماية معقد على محتواها لتمنعه من التسجيل والتسريب عبر الانترنت.

ولذلك يجب أن تستخدم تطبيقًا خاصًا بهذا مثل Rabbit.





