تعرف على أسرار ديسكورد discord لم تكن تعرفها

تعتبر منصة ديسكورد discord أحد أهم المنصات بالنسبة للاعبين، وهذا لأنها تسمح لهم بالتحدث عبر خوادمها بشكل مجاني وبجودة فريدة من نوعها.

كما تعمل ديسكورد discord على معالجة الصوت الواصل إليها من المستخدم لإزالة الضوضاء والتشويش فيه، وهذا ما يجعل المحادثات عبر المنصة نقية للغاية.

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بالإضافة لذلك فإن التطبيق الموجود لأجهزة الحاسب لا يستهلك الكثير من الموارد أو الإنترنت، ولذا هو مناسب للاستخدام أثناء الاستمتاع بالألعاب الجماعية.

وقد حاولت مايكروسوفت منذ عدة أشهر شراء ديسكورد discord ولكن فشلت المفاوضات بين الشركتين.

وبسبب أهمية ديسكورد discord الكبيرة، إليكم اليوم مجموعة من الأسرار الغير معروفة للجميع.

دمج ديسكورد مع باقي المنصات:

تهتم منصة ديسكورد بشكل أساسي باللاعبين، ولذلك فإنها تعرض على اللاعب ربط جميع المنصات التي يستخدمها بمنصة ديسكورد discord.

ويوفر ربط المنصات أو برامج تشغيل الألعاب المختلفة بمنصة ديسكورد discord مميزات مختلفة بحسب الشركة.

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ولكن أغلب هذه المميزات تكون الحصول على جميع البيانات من داخل ديسكورد والتحدث مع أصدقائك عبر خدمات تشغيل الألعاب المختلفة.

وتقدم بعض الشركات أيضاً هدايا مجانية لمستخدمي ديسكورد discord.

تقسيم الخوادم إلى مجلدات:

تعتمد المنصة على فكرة الخوادم بشكل كبير، ويكون لكل خادم استخدام مختلف ومجموعة من المستخدمين مختلفة.

وتعتبر هذه الخوادم أشبه بقنوات صوتية أو غرف اجتماعات صوتية، ولذا تجد كل مستخدم يمتلك مجموعة من الخوادم المختلفة التي يشارك فيها.

ويمكنك ترتيب الخوادم بشكل بسيط في مجموعة مجلدات كما تفضل، حيث يمكنك وضع خوادم الألعاب معًا وخوادم الأفلام معًا وهكذا.

تغيير شكل الخط في ديسكورد discord:

وتمتلك المنصة إلى جانب الدردشة الصوتية ودردشة الفيديو خاصية الدردشة الكتابية، ولذلك يمكنك استخدام الاختصارات التالية لتغيير شكل الكتابة في المنصة.

جعل النص سميك: **[TEXT]**

جعل النص مائل: *[TEXT]* or _[TEXT]_

وضع شريط أسفل النص: __[TEXT]__

تمرير خط وسط النص: ~~Strikethrough~~

كتابة كود: `[TEXT]`

وضع رابط خارجي: [Hyperlink!]([URL])

حذف التضمين: <[URL]>

استخدام روبوتات الدردشة:

تمتلك منصة ديسكورد روبوتات دردشة تقوم بالرد التلقائي عند التحدث إليها، وهي من تطوير المجتمع وليست رسمية من المنصة.

ويوجد الكثير من الروبوتات المختلفة، مثل GameStats الذي يسمح لك بمقارنة أداءك في الألعاب مع الآخرين أو روبوت الأسئلة Triviabot.

وتتوافر معظم هذه الروبوتات بشكل مجاني، ويمكنك الوصول إليها عبر متجر المنصة.

الاشتراك المدفوع في ديسكورد discord:

وتمتلك المنصة اشتراكًا مدفوعًا فيها يدعى Nitro، ويقدم الاشتراك مجموعة مختلفة من المميزات تفيد من يستخدمها بشكل مستمر.

ويمكنك عبر الاشتراك المدفوع زيادة حجم الملفات المرفقة في التطبيق لأكثر من 10 أضعاف ورفع الصور المتحركة الخاصة بك.

محادثات العمل:

على الرغم من كون ديسكود منصة موجهة للاعبين بشكل أساسي، إلا أن جودة الصوت والفيديو المنقولين عبرها استثنائية.

وتستطيع أيضاً استضافة العدد الذي ترغب فيه فالمحادثة دون أي قيود، وهذا ما يجعلها منصة مناسبة لمحادثات الأعمال.

ولكن لا يتم استخدام ديسكورد discord بشكل رسمي من الشركات في الاجتماعات المرئية أو مكالمات الفيديو الجماعية.

إلا أن التطبيق لن يمانع أو يتسبب في أي مشكلة إن قررت استخدامه في الاجتماعات.





