أهم 4 مميزات في إكس بوكس يجب أن تستخدمها الآن

أطلقت مايكروسوفت الجيل الجديد من إكس بوكس في العام الماضي، وكان هذا الإنطلاق مختلفًا عن غيره بسبب أزمة توافر المنصات والتصنيع.

وقد اختلفت المنصة لأن مايكروسوفت قررت أن تستمع للمستخدمين، وأن تقدم لهم مجموعة هامة من المميزات المفيدة.

كما أن العتاد المكون لجهاز Xbox Series X كان أقوى من ذلك الخاص بالبلايستيشن 5، ولهذا تجد إكس بوكس قادرًا على الوصول إلى دقة عرض أعلى.

ولذلك إليكم مجموعة من المميزات الهامة في إكس بوكس، والتي يجب أن تستفيدوا منها.

ميزة Quick Resume:

يعتبر البعض هذه الميزة أهم ميزة في الجيل الجديد من إكس بوكس، وهي تسمح لك بمتابعة اللعب من المكان الذي توقفت فيه بسرعة.

وهذا يعني أنك تستطيع إغلاق اللعبة لتكمل عملك أو تترك المنزل، وعندما تعود يمكنك إكمال اللعبة من النقطة نفسها التي توقف فيها المرة الماضية، كأنك لم تترك الجهاز.

وتسمح لك الميزة أيضاً بالإنتقال بين العناوين المختلفة على الجهاز، ولذلك تستطيع مشاركة الجهاز دون خوف من فقدان تقدمك في اللعبة.

ميزة زر المشاركة الجديد:

ظهرت هذه الميزة سابقًا في متحكمات Playstation منذ الجيل الماضي، ولكن الآن مايكروسوفت تستخدمهم في Xbox Controller للجيل الجديد.

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ويسمح لك الزر الجديد بإلتقاط صورة من اللعبة أو تسجيل فيديو داخل اللعبة بشكل سريع.

ويمكنك أيضاً مشاركة التسجيلات والصور التي تلتقطها عبر الجهاز، كما تستطيع تعديل الفيديو المسجل من داخل اكس بوكس.

كما تقدر على تغيير إعدادات الزر والخاصية من خلال قائمة الإعدادات، ومن هناك يمكنك التحكم في مدة الوقت والمنصات المفضلة.

ميزة التبديل بين الواجهة الداكنة و الواجهة المضيئة:

تستطيع تغيير واجهة إكس بوكس بين الواجهة المضيئة والواجهة الداكن، ويمكنك جعل هذا التبديل تلقائيًا بحسب الساعات.

وهذا يعني جعل الواجهة في الصباح مضيئة والعكس في الليل، ويمكنك تفعيل هذه الخاصية من اختيارات الواجهة.

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ويقوم إكس بوكس أيضاً بإزالة الإضاءة الزرقاء التي تسبب في إجهاد العينين في الوضع الليلي، وهذا لحماية عينيك والنوم بسهولة أكبر.

إعدادات الوصول السهل:

تعتبر مايكروسوفت أولى الشركات التي تحاول دمج ذوي الهمم في مجتمع اللاعبين، وذلك عبر جعل تجربة اللعب مناسبة لهم.

وهذا ما قدمته الشركة في إكس بوكس، حيث يمكنك تخصيص التجربة لتناسب مختلف التحديات التي يواجهها المستخدم.

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ولذلك تستطيع تفعيل المساعدات البصرية والسمعية مثل تحويل النص إلى كلام والعكس، بالإضافة إلى استخدام العدسة المكبرة وتغيير أماكن الأزرار.

ويمكنك الوصول إلى هذه الإعدادات عبر التوجه لقائمة الاختيارات، ثم اختيار سهولة الاستخدام Ease of use.

تطبيق Xbox على الهاتف المحمول:

يتيح لك تطبيق Xbox على الهاتف المحمول مميزات متنوعة مثل متابعة تحميل الألعاب والتحكم في التطبيقات مثل نتفليكس.

بالإضافة إلى التواصل مع أصدقائك عبر التطبيق، وإذا كنت تمتلك إتصال انترنت قوي فإنك تستطيع بث الألعاب مباشرةً إلى هاتفك.





