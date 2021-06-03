Norton 360 يتيح لك تعدين عملة إيثيريوم المشفرة

أضافت شركة NortonLifelock القدرة على تعدين العملة المشفرة إيثيريوم Ethereum مباشرة من خلال برنامج Norton 360 المضاد للفيروسات كوسيلة لحماية المستخدمين من برامج التعدين الضارة.

تُسمى ميزة التعدين الجديدة هذه Norton Crypto، ويتم طرحها اليوم لمستخدمي Norton 360 المسجلين في برنامج المتبني المبكر من Norton.

وتأمل الشركة في طرح الميزة للجميع في الأسابيع المقبلة. وتفكر في السماح للأشخاص بتعدين العملات المشفرة الأخرى ذات السمعة الطيبة في وقت لاحق.

ووفقًا للشركة، لن يضطر الأشخاص الذين يتطلعون إلى تعدين العملات المشفرة إلى البحث في الأجزاء المظلمة والمخيفة من شبكة الإنترنت.

ويستخدم البرنامج عند تمكين Norton Crypto بطاقة رسومات الجهاز لتعدين Ethereum. التي يتم نقلها بعد ذلك إلى محفظة Norton المستضافة في السحابة. وهناك زر يسمح للمستخدمين بسحب الأموال إلى Coinbase.

وليس من الواضح ما إذا كان كل جهاز يقوم بتشغيل Norton Crypto يقوم بالتعدين بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة من المستخدمين. وذلك في سبيل الحصول على فرصة أكبر لكسب مكافآت من Ethereum.

تعدين العملات المشفرة:

بالنظر إلى الصعوبة العالية جدًا لتعدين Ethereum بنفسك. فمن المحتمل أن يتم تجميع مستخدمي Norton معًا للحصول على فرص أكبر لتعدين الكتلة.

وإذا كانت Norton تقوم بتشغيل مجمع لهذه الميزة الجديدة، فقد تحصل على رسوم رمزية من جميع العملات التي تم تعدينها. كما هو شائع بين مشغلي المجمعات، مما يجعل هذه الميزة الجديدة مصدر دخل للشركة.

وبالنظر إلى أن برامج مكافحة الفيروسات عادةً ما تضع علامة على معدني العملات المشفرة والبرامج ذات الصلة، تقول Norton: إن هذه الميزة تسمح للمستخدمين بتعدين Ethereum دون التضحية بالأمن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة NortonLifeLock: نظرًا لاستمرار اقتصاد العملة المشفرة في أن يصبح جزءًا أكثر أهمية في حياة عملائنا، فإننا نريد تمكينهم من تعدين العملات المشفرة مع Norton، وهي علامة تجارية يثقون بها.

وأضاف: Norton Crypto هي مثال آخر على كيفية توسيع نظامنا الأساسي للسلامة الإلكترونية لحماية الحياة الرقمية دائمة التطور لعملائنا.

ومع ذلك، فإن مستخدمي Norton 360 الذين يقومون بتمكين هذه الميزة لتعدين Ethereum قد يواجهون مشكلة خلال موسم الضرائب.

في الولايات المتحدة، تعتبر العملة المشفرة المستخرجة عن طريق التعدين كحدث خاضع للضريبة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية ويجب الإبلاغ عنها في الإقرارات الضريبية كدخل.





